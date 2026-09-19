Seçim Kocaeli GÖLCÜK Seçim Sonuçları – GÖLCÜK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli GÖLCÜK

Ali Yıldırım Sezer

AK Parti
%51,7
50.336 oy

İsmet İşeri

CHP
%43,3
42.169 oy

Diğer

%5
4.809 oy
Kocaeli - GÖLCÜK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %51,7
  • %43,3
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,5
  • %51,7
  • %43,3
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
  • %40,7
  • %6,1
  • %0,7
  • %0,1
  • %45,4
  • %40,7
  • %6,1
  • %0,7
  • %0,1
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
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KARAMÜRSEL
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KARTEPE
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KÖRFEZ
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  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Yıldırım Sezer AK Parti
  • İsmet İşeri CHP
  • Nihat Yıldız SP
  • Ezgin Aydın Bağımsız
  • Gülten Erenkaya DSP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen118.019
  • Kullanılan oy100.313
  • Geçerli oy97.314
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.750
  • 30 Mar 1494.658
  • 30 Mar 1491.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölcük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,7
  • %51,7
  • %51,7
  • %51,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %43,3
  • %43,3
  • %43,3
  • %43,3
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %4,9
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,5
  • %4,9
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,5
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Yıldırım Sezer AK Parti
  • İsmet İşeri CHP
  • Nihat Yıldız SP
  • Ezgin Aydın Bağımsız
  • Gülten Erenkaya DSP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen118.019
  • Kullanılan oy100.313
  • Geçerli oy97.314
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.750
  • 30 Mar 1494.658
  • 30 Mar 1491.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölcük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖLCÜK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %51,7
    50.336 oy
  • %43,3
    42.169 oy
  • %2,6
    2.527 oy
  • %51,7
    50.336 oy
  • %43,3
    42.169 oy
  • %2,6
    2.527 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
    41.343 oy
  • %40,7
    37.062 oy
  • %6,1
    5.573 oy
  • %45,4
    41.343 oy
  • %40,7
    37.062 oy
  • %6,1
    5.573 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • BTP
  • %1,2
    1.142 oy
  • %0,5
    439 oy
  • %0,3
    258 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • %0,5
    439 oy
  • %0,3
    258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    634 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %0,2
    149 oy
  • %0,7
    634 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %0,2
    149 oy
  • DP
  • VP
  • %0,3
    255 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0,3
    255 oy
  • %0,2
    188 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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