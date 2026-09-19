Seçim Kocaeli ÇAYIROVA Seçim Sonuçları – ÇAYIROVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli ÇAYIROVA

Bünyamin Çiftçi

AK Parti
%54,6
38.658 oy

Selahattin Kaya

CHP
%23,3
16.475 oy

Diğer

%22
15.726 oy
Kocaeli - ÇAYIROVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 263 / 263
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %54,6
  • %23,3
  • %14,6
  • %5,8
  • %0,9
  • %54,6
  • %23,3
  • %14,6
  • %5,8
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
  • %23,7
  • %0
  • %18,7
  • %0,6
  • %45
  • %23,7
  • %0
  • %18,7
  • %0,6
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bünyamin Çiftçi AK Parti
  • Selahattin Kaya CHP
  • İlhami Bayrak İYİ Parti
  • Yusuf Aksu SP
  • Ömer Akkaya BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen88.513
  • Kullanılan oy73.406
  • Geçerli oy70.859
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.758
  • 30 Mar 1463.477
  • 30 Mar 1460.045
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayırova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 263 / 263
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,6
  • %54,6
  • %54,6
  • %54,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,8
  • %23,3
  • %14,6
  • %37,8
  • %23,3
  • %14,6
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %7,6
  • %5,8
  • %0,9
  • %0,4
  • %7,6
  • %5,8
  • %0,9
  • %0,4
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bünyamin Çiftçi AK Parti
  • Selahattin Kaya CHP
  • İlhami Bayrak İYİ Parti
  • Yusuf Aksu SP
  • Ömer Akkaya BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen88.513
  • Kullanılan oy73.406
  • Geçerli oy70.859
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.758
  • 30 Mar 1463.477
  • 30 Mar 1460.045
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayırova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAYIROVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 263 / 263
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,6
    38.658 oy
  • %23,3
    16.475 oy
  • %14,6
    10.337 oy
  • %54,6
    38.658 oy
  • %23,3
    16.475 oy
  • %14,6
    10.337 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
    27.009 oy
  • %23,7
    14.235 oy
  • %0
    0 oy
  • %45
    27.009 oy
  • %23,7
    14.235 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %5,8
    4.119 oy
  • %0,9
    671 oy
  • %0,4
    282 oy
  • %5,8
    4.119 oy
  • %0,9
    671 oy
  • %0,4
    282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,7
    11.227 oy
  • %0,6
    362 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %18,7
    11.227 oy
  • %0,6
    362 oy
  • %0,1
    67 oy
  • BTP
  • DP
  • %0,2
    166 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,2
    166 oy
  • %0,2
    151 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    120 oy
  • %0,3
    168 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0,3
    168 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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