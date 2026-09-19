Seçim Kocaeli DARICA Seçim Sonuçları – DARICA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli DARICA

Muzaffer Bıyık

AK Parti
%52,2
59.384 oy

Yakup Törk

CHP
%42,4
48.257 oy

Diğer

%6
6.117 oy
Kocaeli - DARICA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 418 / 418
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %52,2
  • %42,4
  • %3,6
  • %1,2
  • %0,3
  • %52,2
  • %42,4
  • %3,6
  • %1,2
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %22,8
  • %4,5
  • %1,5
  • %0,3
  • %50,1
  • %22,8
  • %4,5
  • %1,5
  • %0,3
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
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ÇAYIROVA
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DARICA
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DERİNCE
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DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Bıyık AK Parti
  • Yakup Törk CHP
  • Selim Çetinkaya SP
  • Elvan Şahin BBP
  • Mehmet Davutoğlu DP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen140.541
  • Kullanılan oy117.725
  • Geçerli oy113.758
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14113.468
  • 30 Mar 14102.307
  • 30 Mar 1497.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darıca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 418 / 418
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,2
  • %52,2
  • %52,2
  • %52,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %5,4
  • %3,6
  • %1,2
  • %0,3
  • %5,4
  • %3,6
  • %1,2
  • %0,3
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Bıyık AK Parti
  • Yakup Törk CHP
  • Selim Çetinkaya SP
  • Elvan Şahin BBP
  • Mehmet Davutoğlu DP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen140.541
  • Kullanılan oy117.725
  • Geçerli oy113.758
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14113.468
  • 30 Mar 14102.307
  • 30 Mar 1497.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darıca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DARICA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 418 / 418
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %52,2
    59.384 oy
  • %42,4
    48.257 oy
  • %3,6
    4.058 oy
  • %52,2
    59.384 oy
  • %42,4
    48.257 oy
  • %3,6
    4.058 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    48.742 oy
  • %22,8
    22.180 oy
  • %4,5
    4.395 oy
  • %50,1
    48.742 oy
  • %22,8
    22.180 oy
  • %4,5
    4.395 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • %1,2
    1.315 oy
  • %0,3
    285 oy
  • %0,2
    276 oy
  • %1,2
    1.315 oy
  • %0,3
    285 oy
  • %0,2
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    1.479 oy
  • %0,3
    270 oy
  • %0,3
    285 oy
  • %1,5
    1.479 oy
  • %0,3
    270 oy
  • %0,3
    285 oy
  • VP
  • %0,2
    183 oy
  • %0,2
    183 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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