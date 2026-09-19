Seçim Kocaeli İZMİT Seçim Sonuçları – İZMİT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli İZMİT

Fatma Kaplan Hürriyet

CHP
%49,9
107.143 oy

Azize Sibel Gönül

AK Parti
%45,8
98.398 oy

Diğer

%4
9.088 oy
Kocaeli - İZMİT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 808 / 808
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %49,9
  • %45,8
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,3
  • %49,9
  • %45,8
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
  • %45,4
  • %4
  • %0,5
  • %0,6
  • %42
  • %45,4
  • %4
  • %0,5
  • %0,6
Tüm Partiler
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BAŞİSKELE
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ÇAYIROVA
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DARICA
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DERİNCE
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Kaplan Hürriyet CHP
  • Azize Sibel Gönül AK Parti
  • Ahmet Özen SP
  • Abdullah Karacan BBP
  • İsmail Yazgan DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen257.513
  • Kullanılan oy221.754
  • Geçerli oy214.629
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.627
  • 30 Mar 14218.183
  • 30 Mar 14209.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İzmit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 808 / 808
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,9
  • %49,9
  • %49,9
  • %49,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,8
  • %45,8
  • %45,8
  • %45,8
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %4,2
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,3
  • %4,2
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,3
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Kaplan Hürriyet CHP
  • Azize Sibel Gönül AK Parti
  • Ahmet Özen SP
  • Abdullah Karacan BBP
  • İsmail Yazgan DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen257.513
  • Kullanılan oy221.754
  • Geçerli oy214.629
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.627
  • 30 Mar 14218.183
  • 30 Mar 14209.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İzmit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İZMİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 808 / 808
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %49,9
    107.143 oy
  • %45,8
    98.398 oy
  • %2,7
    5.856 oy
  • %49,9
    107.143 oy
  • %45,8
    98.398 oy
  • %2,7
    5.856 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
    87.780 oy
  • %45,4
    94.977 oy
  • %4
    8.441 oy
  • %42
    87.780 oy
  • %45,4
    94.977 oy
  • %4
    8.441 oy
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • %0,6
    1.245 oy
  • %0,3
    705 oy
  • %0,3
    665 oy
  • %0,6
    1.245 oy
  • %0,3
    705 oy
  • %0,3
    665 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    982 oy
  • %0,6
    1.320 oy
  • %0,1
    265 oy
  • %0,5
    982 oy
  • %0,6
    1.320 oy
  • %0,1
    265 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    328 oy
  • %0,1
    289 oy
  • %0,2
    328 oy
  • %0,1
    289 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    236 oy
  • %0
  • %0,1
    236 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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