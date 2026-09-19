31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli İZMİT
Fatma Kaplan Hürriyet
CHP
%49,9
107.143 oy
Azize Sibel Gönül
AK Parti
%45,8
98.398 oy
Diğer
%4
9.088 oy
Kocaeli - İZMİT İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 808 / 808
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fatma Kaplan Hürriyet CHP
- Azize Sibel Gönül AK Parti
- Ahmet Özen SP
- Abdullah Karacan BBP
- İsmail Yazgan DP
- Katılım oranı % 86,1
- Toplam seçmen257.513
- Kullanılan oy221.754
- Geçerli oy214.629
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14238.627
- 30 Mar 14218.183
- 30 Mar 14209.132
- Açılan sandık
- 808 / 808
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fatma Kaplan Hürriyet CHP
- Azize Sibel Gönül AK Parti
- Ahmet Özen SP
- Abdullah Karacan BBP
- İsmail Yazgan DP
- Katılım oranı % 86,1
- Toplam seçmen257.513
- Kullanılan oy221.754
- Geçerli oy214.629
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14238.627
- 30 Mar 14218.183
- 30 Mar 14209.132
İZMİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 808 / 808
- %100
Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BaşiskeleMehmet Yasin Özlü % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 7,9 % 0 % 35,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞİSKELE Mehmet Yasin Özlü % 100 % 52,53 % 0 % 0 % 7,88 % 0 % 35,87 SP
- BAŞİSKELE (30 Mar 2014) Hüseyin Ayaz % 54,74 % 9,77 % 10,65 % 0 % 0 % 23,19 SP
-
ÇayırovaBünyamin Çiftçi % 100 % 54,6 % 0 % 23,3 % 14,6 % 0 % 5,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYIROVA Bünyamin Çiftçi % 100 % 54,56 % 0 % 23,25 % 14,59 % 0 % 5,81 SP
- ÇAYIROVA (30 Mar 2014) Şevki Demirci % 44,98 % 8,18 % 23,71 % 0 % 0 % 18,7 SP
-
DarıcaMuzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DARICA Muzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,42 % 0 % 0 % 3,57 SP
- DARICA (30 Mar 2014) Şükrü Karabacak % 50,15 % 14,83 % 22,82 % 0 % 0 % 5,48 Bağımsız
-
DerinceZeki Aygün % 100 % 47,5 % 0 % 46 % 0 % 0 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERİNCE Zeki Aygün % 100 % 47,48 % 0 % 46,01 % 0 % 0 % 3,85 SP
- DERİNCE (30 Mar 2014) Ali Haydar Bulut % 42,45 % 22,37 % 30,52 % 0 % 0 % 2,95 SP
-
DilovasıHamza Şayir % 100 % 51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİLOVASI Hamza Şayir % 100 % 51,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,37 SP
- DİLOVASI (30 Mar 2014) Ali Toltar % 43,3 % 14,06 % 32,75 % 0 % 0 % 7,91 Bağımsız
-
GebzeZinnur Büyükgöz % 100 % 51,8 % 0 % 29,5 % 0 % 0 % 7,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEBZE Zinnur Büyükgöz % 100 % 51,77 % 0 % 29,45 % 0 % 0 % 7,93 SP
- GEBZE (30 Mar 2014) Adnan Köşker % 48,77 % 9,61 % 23,82 % 0 % 0 % 13,73 SP
-
GölcükAli Yıldırım Sezer % 100 % 51,7 % 0 % 43,3 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLCÜK Ali Yıldırım Sezer % 100 % 51,73 % 0 % 43,33 % 0 % 0 % 2,6 SP
- GÖLCÜK (30 Mar 2014) Mehmet Ellibeş % 45,4 % 5,93 % 40,7 % 0 % 0 % 6,12 SP
-
İzmitFatma Kaplan Hürriyet % 100 % 45,8 % 0 % 49,9 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZMİT Fatma Kaplan Hürriyet % 100 % 45,85 % 0 % 49,92 % 0 % 0 % 2,73 SP
- İZMİT (30 Mar 2014) Nevzat Doğan % 45,41 % 6,23 % 41,97 % 0 % 0 % 4,04 SP
-
KandıraAdnan Turan % 100 % 57,9 % 0 % 0 % 38,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KANDIRA Adnan Turan % 100 % 57,92 % 0 % 0 % 38,22 % 0 % 2,04 SP
- KANDIRA (30 Mar 2014) Ünal Köken % 51,31 % 25,41 % 18,13 % 0 % 0 % 4,11 SP
-
Karamürselİsmail Yıldırım % 100 % 48,7 % 0 % 44,5 % 0 % 0 % 5,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMÜRSEL İsmail Yıldırım % 100 % 48,72 % 0 % 44,51 % 0 % 0 % 5,93 SP
- KARAMÜRSEL (30 Mar 2014) İsmail Yıldırım % 43,04 % 11,26 % 24,14 % 0 % 0 % 20,25 SP
-
KartepeMuhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,9 % 0 % 28,3 % 0 % 0 % 7,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARTEPE Muhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,93 % 0 % 28,35 % 0 % 0 % 7,36 DSP
- KARTEPE (30 Mar 2014) Hüseyin Üzülmez % 52,68 % 4,47 % 35,25 % 0 % 0 % 5,7 SP
-
KörfezŞener Söğüt % 100 % 49,2 % 0 % 0 % 37,1 % 6,7 % 5,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖRFEZ Şener Söğüt % 100 % 49,17 % 0 % 0 % 37,09 % 6,65 % 5,28 SP
- KÖRFEZ (30 Mar 2014) İsmail Baran % 44,29 % 23,2 % 20,92 % 0 % 0 % 5,31 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.196 / 4.196
- %100
-
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