Seçim Diyarbakır BAĞLAR Seçim Sonuçları – BAĞLAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır BAĞLAR

Zeyyat Ceylan

Zeyyat Ceylan

HDP
%70,3
116.369 oy

Hüseyin Beyoğlu

AK Parti
%25,5
42.117 oy

Diğer

%5
6.952 oy
Diyarbakır - BAĞLAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 718 / 718
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %70,3
  • %25,5
  • %2,1
  • %1
  • %0,6
  • %70,3
  • %25,5
  • %2,1
  • %1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
  • %32,4
  • %1
  • %0,7
  • %0
  • %58,5
  • %32,4
  • %1
  • %0,7
  • %0
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeyyat Ceylan HDP
  • Hüseyin Beyoğlu AK Parti
  • Hebun Kaplan CHP
  • Fatih Yokuş SP
  • Atilla Başkurt DP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen234.623
  • Kullanılan oy174.502
  • Geçerli oy165.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14207.276
  • 30 Mar 14164.540
  • 30 Mar 14156.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bağlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 718 / 718
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %25,5
  • %25,5
  • %25,5
  • %25,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,1
  • %2,1
  • %2,1
  • %2,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %72,5
  • %70,3
  • %1
  • %0,6
  • %72,5
  • %70,3
  • %1
  • %0,6
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeyyat Ceylan HDP
  • Hüseyin Beyoğlu AK Parti
  • Hebun Kaplan CHP
  • Fatih Yokuş SP
  • Atilla Başkurt DP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen234.623
  • Kullanılan oy174.502
  • Geçerli oy165.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14207.276
  • 30 Mar 14164.540
  • 30 Mar 14156.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bağlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAĞLAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 718 / 718
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %70,3
    116.369 oy
  • %25,5
    42.117 oy
  • %2,1
    3.403 oy
  • %70,3
    116.369 oy
  • %25,5
    42.117 oy
  • %2,1
    3.403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
    91.231 oy
  • %32,4
    50.543 oy
  • %1
    1.607 oy
  • %58,5
    91.231 oy
  • %32,4
    50.543 oy
  • %1
    1.607 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %1
    1.664 oy
  • %0,6
    942 oy
  • %0,2
    380 oy
  • %1
    1.664 oy
  • %0,6
    942 oy
  • %0,2
    380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    1.142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,7
    1.142 oy
  • %0
  • %0,1
    136 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,2
    300 oy
  • %0,2
    263 oy
  • %0,2
    300 oy
  • %0,2
    263 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    1.002 oy
  • %0
  • %0,6
    1.002 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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