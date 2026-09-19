Seçim Diyarbakır SİLVAN Seçim Sonuçları – SİLVAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır SİLVAN

Naşide Toprak

HDP
%75,7
29.449 oy

İskan Cihangir

AK Parti
%22,2
8.622 oy

Diğer

%2
834 oy
Diyarbakır - SİLVAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 195 / 195
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %75,7
  • %22,2
  • %1,3
  • %0,6
  • %0,2
  • %75,7
  • %22,2
  • %1,3
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %69,5
  • %22,4
  • %0,6
  • %0,5
  • %1
  • %69,5
  • %22,4
  • %0,6
  • %0,5
  • %1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Naşide Toprak HDP
  • İskan Cihangir AK Parti
  • Gülistan Baysal CHP
  • Ramazan Çakar SP
  • Mehmet Şah Tutuş BTP
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen51.407
  • Kullanılan oy42.268
  • Geçerli oy38.905
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.212
  • 30 Mar 1439.020
  • 30 Mar 1436.677
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 195 / 195
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %22,2
  • %22,2
  • %22,2
  • %22,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %76,5
  • %75,7
  • %0,6
  • %0,2
  • %76,5
  • %75,7
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Naşide Toprak HDP
  • İskan Cihangir AK Parti
  • Gülistan Baysal CHP
  • Ramazan Çakar SP
  • Mehmet Şah Tutuş BTP
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen51.407
  • Kullanılan oy42.268
  • Geçerli oy38.905
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.212
  • 30 Mar 1439.020
  • 30 Mar 1436.677
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİLVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 195 / 195
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %75,7
    29.449 oy
  • %22,2
    8.622 oy
  • %75,7
    29.449 oy
  • %22,2
    8.622 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %69,5
    25.508 oy
  • %22,4
    8.205 oy
  • %69,5
    25.508 oy
  • %22,4
    8.205 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,3
    518 oy
  • %0,6
    241 oy
  • %1,3
    518 oy
  • %0,6
    241 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    225 oy
  • %0,5
    188 oy
  • %0,6
    225 oy
  • %0,5
    188 oy
  • BTP
  • %0,2
    75 oy
  • %0,2
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • %1
    361 oy
  • %1
    361 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3