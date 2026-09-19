31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır SİLVAN
Naşide Toprak
HDP
%75,7
29.449 oy
İskan Cihangir
AK Parti
%22,2
8.622 oy
Diğer
%2
834 oy
Diyarbakır - SİLVAN İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 195 / 195
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Naşide Toprak HDP
- İskan Cihangir AK Parti
- Gülistan Baysal CHP
- Ramazan Çakar SP
- Mehmet Şah Tutuş BTP
- Katılım oranı % 82,2
- Toplam seçmen51.407
- Kullanılan oy42.268
- Geçerli oy38.905
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1446.212
- 30 Mar 1439.020
- 30 Mar 1436.677
- Açılan sandık
- 195 / 195
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Naşide Toprak HDP
- İskan Cihangir AK Parti
- Gülistan Baysal CHP
- Ramazan Çakar SP
- Mehmet Şah Tutuş BTP
- Katılım oranı % 82,2
- Toplam seçmen51.407
- Kullanılan oy42.268
- Geçerli oy38.905
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1446.212
- 30 Mar 1439.020
- 30 Mar 1436.677
SİLVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 195 / 195
- %100
Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BağlarZeyyat Ceylan % 100 % 25,5 % 0 % 2,1 % 0 % 70,3 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAĞLAR Zeyyat Ceylan % 100 % 25,46 % 0 % 2,06 % 0 % 70,34 % 1,01 SP
- BAĞLAR (30 Mar 2014) Birsen Kaya Akat % 32,4 % 0,59 % 1,03 % 0 % 58,48 % 4,62 HÜDA-PAR
-
BismilOrhan Ayaz % 100 % 25,8 % 0 % 1,8 % 0 % 71,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİSMİL Orhan Ayaz % 100 % 25,75 % 0 % 1,82 % 0 % 71,43 % 0,75 SP
- BİSMİL (30 Mar 2014) Cemile Eminoğlu % 25,14 % 0,34 % 1,41 % 0 % 68,08 % 3,46 HÜDA-PAR
-
ÇermikŞehmus Karamehmetoğlu % 100 % 40,1 % 0 % 0,6 % 0 % 25,5 % 17,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇERMİK Şehmus Karamehmetoğlu % 100 % 40,07 % 0 % 0,64 % 0 % 25,54 % 17,41 DSP
- ÇERMİK (30 Mar 2014) Mehmet Akdağ % 46,59 % 0,2 % 0,84 % 0 % 41,96 % 8,69 HÜDA-PAR
-
ÇınarBedri Kaya % 100 % 31,6 % 0 % 0,7 % 0 % 43,1 % 23,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇINAR Bedri Kaya % 100 % 31,57 % 0 % 0,73 % 0 % 43,07 % 23,55 SP
- ÇINAR (30 Mar 2014) Ahmet Cengiz % 37,6 % 0,13 % 0,28 % 0 % 46,93 % 13,55 HÜDA-PAR
-
ÇüngüşAli Suat Akmeşe % 100 % 44,8 % 0 % 1 % 0 % 3,4 % 50,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇÜNGÜŞ Ali Suat Akmeşe % 100 % 44,83 % 0 % 1,02 % 0 % 3,41 % 50,35 SP
- ÇÜNGÜŞ (30 Mar 2014) Zübeyir Arslanca % 35,34 % 0,26 % 35,12 % 0 % 22,79 % 5,09 HÜDA-PAR
-
DicleFelat Aygören % 100 % 42,3 % 0 % 1 % 0 % 50,9 % 4,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİCLE Felat Aygören % 100 % 42,28 % 0 % 1,02 % 0 % 50,86 % 4,2 Bağımsız
- DİCLE (30 Mar 2014) Abdulsamed Bilgin % 44,79 % 0,43 % 0,24 % 0 % 49,71 % 2,53 HÜDA-PAR
-
EğilMustafa Akkul % 100 % 43,9 % 0 % 1,3 % 0 % 51,4 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EĞİL Mustafa Akkul % 100 % 43,85 % 0 % 1,27 % 0 % 51,37 % 1,95 SP
- EĞİL (30 Mar 2014) Petek Elyuse Çapanoğlu Çelik % 40,93 % 0,23 % 0,26 % 0 % 52,1 % 3,59 HÜDA-PAR
-
ErganiAhmet Kaya % 100 % 39,6 % 0 % 2,6 % 0 % 55,9 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERGANİ Ahmet Kaya % 100 % 39,63 % 0 % 2,56 % 0 % 55,85 % 0,89 SP
- ERGANİ (30 Mar 2014) Ramazan Kartalmiş % 39,78 % 0,67 % 0,9 % 0 % 46,36 % 8,97 HÜDA-PAR
-
Haniİbrahim Lale % 100 % 43 % 0 % 0,9 % 0 % 33,1 % 22,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HANİ İbrahim Lale % 100 % 42,98 % 0 % 0,87 % 0 % 33,11 % 22,69 SP
- HANİ (30 Mar 2014) Abdurrahman Zorlu % 36,47 % 0,37 % 0,51 % 0 % 45,78 % 9,03 SP
-
HazroAhmet Çevik % 100 % 45,5 % 0 % 1,3 % 0 % 52,6 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAZRO Ahmet Çevik % 100 % 45,46 % 0 % 1,31 % 0 % 52,61 % 0,35 SP
- HAZRO (30 Mar 2014) Güler Özavcı Doğu % 23,31 % 2,35 % 1,4 % 0 % 67,13 % 4,02 HÜDA-PAR
-
KayapınarKeziban Yılmaz % 100 % 28,6 % 0 % 2,1 % 0 % 66,3 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYAPINAR Keziban Yılmaz % 100 % 28,61 % 0 % 2,1 % 0 % 66,35 % 1,68 SP
- KAYAPINAR (30 Mar 2014) Mehmet Ali Aydın % 34,87 % 0,72 % 1,26 % 0 % 54,6 % 4,41 HÜDA-PAR
-
KocaköyRojda Nazlier % 100 % 36,5 % 0 % 1,2 % 0 % 61,7 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCAKÖY Rojda Nazlier % 100 % 36,48 % 0 % 1,24 % 0 % 61,67 % 0,41 SP
- KOCAKÖY (30 Mar 2014) Affüllah Kar % 20,23 % 0,58 % 0,47 % 0 % 76,55 % 1,22 HÜDA-PAR
-
KulpMehmet Fatih Taş % 100 % 40,1 % 0 % 1,3 % 0 % 50 % 7,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KULP Mehmet Fatih Taş % 100 % 40,07 % 0 % 1,27 % 0 % 49,97 % 7,57 Bağımsız
- KULP (30 Mar 2014) Metin Dinar % 37,11 % 0,81 % 0,44 % 0 % 58,36 % 1,09 HÜDA-PAR
-
LiceTarık Mercan % 100 % 19,8 % 0 % 1,9 % 0 % 77,7 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- LİCE Tarık Mercan % 100 % 19,78 % 0 % 1,88 % 0 % 77,73 % 0,31 SP
- LİCE (30 Mar 2014) Rezan Zuğurli % 7,96 % 0,37 % 0,75 % 0 % 89,43 % 0,67 HÜDA-PAR
-
SilvanNaşide Toprak % 100 % 22,2 % 0 % 1,3 % 0 % 75,7 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİLVAN Naşide Toprak % 100 % 22,16 % 0 % 1,33 % 0 % 75,69 % 0,62 SP
- SİLVAN (30 Mar 2014) Yüksel Bodakçi % 22,37 % 0,45 % 0,61 % 0 % 69,55 % 4,52 HÜDA-PAR
-
SurFeyme Filiz Buluttekin % 100 % 36,7 % 0 % 1,3 % 0 % 60,8 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUR Feyme Filiz Buluttekin % 100 % 36,67 % 0 % 1,33 % 0 % 60,76 % 0,76 SP
- SUR (30 Mar 2014) Seyid Narin % 36,03 % 0,44 % 0,54 % 0 % 54,41 % 6,04 HÜDA-PAR
-
YenişehirBelgin Diken % 100 % 32,6 % 0 % 3 % 0 % 62,3 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİŞEHİR Belgin Diken % 100 % 32,6 % 0 % 2,97 % 0 % 62,32 % 1,38 SP
- YENİŞEHİR (30 Mar 2014) Mehmet Selim Kurbanoğlu % 39,52 % 1,23 % 2,29 % 0 % 50,14 % 3,3 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.643 / 3.643
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi