Seçim Van TUŞBA Seçim Sonuçları – TUŞBA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van TUŞBA

Yılmaz Berki

HDP
%52,9
33.114 oy

Salih Akman

AK Parti
%39,4
24.632 oy

Diğer

%8
4.814 oy
Van - TUŞBA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 299 / 299
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,9
  • %39,4
  • %2,4
  • %2,2
  • %1,5
  • %52,9
  • %39,4
  • %2,4
  • %2,2
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
  • %50
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %44
  • %50
  • %0
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Berki HDP
  • Salih Akman AK Parti
  • Kaya Ortasaç Bağımsız
  • İzzet Kartal CHP
  • Ejder Koç İYİ Parti
  • Katılım oranı % 74
  • Toplam seçmen90.049
  • Kullanılan oy66.607
  • Geçerli oy62.560
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.325
  • 30 Mar 1458.924
  • 30 Mar 1456.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuşba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 299 / 299
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,7
  • %2,2
  • %1,5
  • %3,7
  • %2,2
  • %1,5
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %57
  • %52,9
  • %2,4
  • %1,3
  • %57
  • %52,9
  • %2,4
  • %1,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Berki HDP
  • Salih Akman AK Parti
  • Kaya Ortasaç Bağımsız
  • İzzet Kartal CHP
  • Ejder Koç İYİ Parti
  • Katılım oranı % 74
  • Toplam seçmen90.049
  • Kullanılan oy66.607
  • Geçerli oy62.560
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.325
  • 30 Mar 1458.924
  • 30 Mar 1456.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuşba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TUŞBA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 299 / 299
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %52,9
    33.114 oy
  • %39,4
    24.632 oy
  • %2,4
    1.527 oy
  • %52,9
    33.114 oy
  • %39,4
    24.632 oy
  • %2,4
    1.527 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
    24.679 oy
  • %50
    28.024 oy
  • %0
    0 oy
  • %44
    24.679 oy
  • %50
    28.024 oy
  • %0
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %2,2
    1.367 oy
  • %1,5
    919 oy
  • %1,3
    795 oy
  • %2,2
    1.367 oy
  • %1,5
    919 oy
  • %1,3
    795 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    832 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    865 oy
  • %1,5
    832 oy
  • %0
  • %1,5
    865 oy
  • BTP
  • %0,3
    206 oy
  • %0,3
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • %1
    544 oy
  • %1
    544 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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