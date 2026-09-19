Seçim Van ÇALDIRAN Seçim Sonuçları – ÇALDIRAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van ÇALDIRAN

Leyla Atsak

HDP
%53
12.713 oy

Şefik Ensari

AK Parti
%43,4
10.419 oy

Diğer

%4
857 oy
Van - ÇALDIRAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 134 / 134
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %53
  • %43,4
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,4
  • %53
  • %43,4
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
  • %37,7
  • %0,6
  • %0,7
  • %0,5
  • %58,6
  • %37,7
  • %0,6
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Leyla Atsak HDP
  • Şefik Ensari AK Parti
  • Muhammed Aladağ CHP
  • Mehmet Akif Taşkıran SP
  • Kazım Varçin BBP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen33.133
  • Kullanılan oy25.703
  • Geçerli oy23.989
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.239
  • 30 Mar 1425.334
  • 30 Mar 1423.836
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaldıran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 134 / 134
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,4
  • %43,4
  • %43,4
  • %43,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %54,7
  • %53
  • %1,1
  • %0,4
  • %54,7
  • %53
  • %1,1
  • %0,4
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Leyla Atsak HDP
  • Şefik Ensari AK Parti
  • Muhammed Aladağ CHP
  • Mehmet Akif Taşkıran SP
  • Kazım Varçin BBP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen33.133
  • Kullanılan oy25.703
  • Geçerli oy23.989
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.239
  • 30 Mar 1425.334
  • 30 Mar 1423.836
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaldıran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇALDIRAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 134 / 134
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %53
    12.713 oy
  • %43,4
    10.419 oy
  • %53
    12.713 oy
  • %43,4
    10.419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
    13.971 oy
  • %37,7
    8.998 oy
  • %58,6
    13.971 oy
  • %37,7
    8.998 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,8
    439 oy
  • %1,1
    265 oy
  • %1,8
    439 oy
  • %1,1
    265 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    154 oy
  • %0,7
    173 oy
  • %0,6
    154 oy
  • %0,7
    173 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,4
    103 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %0,4
    103 oy
  • %0,2
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    122 oy
  • %1,1
    258 oy
  • %0,5
    122 oy
  • %1,1
    258 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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