Seçim Van MURADİYE Seçim Sonuçları – MURADİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van MURADİYE

Yılmaz Şalan

HDP
%42,3
8.838 oy

Kemal Polat

AK Parti
%31,5
6.584 oy

Diğer

%27
5.491 oy
Van - MURADİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,3
  • %31,5
  • %22,2
  • %2,1
  • %1,4
  • %42,3
  • %31,5
  • %22,2
  • %2,1
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
  • %43,5
  • %0,5
  • %0
  • %0,7
  • %50,9
  • %43,5
  • %0,5
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Şalan HDP
  • Kemal Polat AK Parti
  • Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu SP
  • Zafer Çelik İYİ Parti
  • Yavuz Demir CHP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen27.810
  • Kullanılan oy22.631
  • Geçerli oy20.913
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.658
  • 30 Mar 1421.505
  • 30 Mar 1419.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muradiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %31,5
  • %31,5
  • %31,5
  • %31,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,5
  • %2,1
  • %1,4
  • %3,5
  • %2,1
  • %1,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %65,1
  • %42,3
  • %22,2
  • %0,3
  • %65,1
  • %42,3
  • %22,2
  • %0,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Şalan HDP
  • Kemal Polat AK Parti
  • Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu SP
  • Zafer Çelik İYİ Parti
  • Yavuz Demir CHP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen27.810
  • Kullanılan oy22.631
  • Geçerli oy20.913
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.658
  • 30 Mar 1421.505
  • 30 Mar 1419.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muradiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MURADİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %42,3
    8.838 oy
  • %31,5
    6.584 oy
  • %22,2
    4.640 oy
  • %42,3
    8.838 oy
  • %31,5
    6.584 oy
  • %22,2
    4.640 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
    10.164 oy
  • %43,5
    8.690 oy
  • %0,5
    95 oy
  • %50,9
    10.164 oy
  • %43,5
    8.690 oy
  • %0,5
    95 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %2,1
    432 oy
  • %1,4
    292 oy
  • %0,3
    70 oy
  • %2,1
    432 oy
  • %1,4
    292 oy
  • %0,3
    70 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    142 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,3
    57 oy
  • %0,3
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    283 oy
  • %1,4
    283 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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