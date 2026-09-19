Seçim Van ERCİŞ Seçim Sonuçları – ERCİŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van ERCİŞ

Yıldız Çetin

HDP
%49,7
35.619 oy

Abdulmenaf Turan

AK Parti
%46,2
33.086 oy

Diğer

%4
2.943 oy
Van - ERCİŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 342 / 342
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %49,7
  • %46,2
  • %1,9
  • %1,9
  • %0,3
  • %49,7
  • %46,2
  • %1,9
  • %1,9
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %42,9
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,8
  • %49,4
  • %42,9
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,8
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldız Çetin HDP
  • Abdulmenaf Turan AK Parti
  • Murat Demir SP
  • Ekrem Uçak CHP
  • Hamza Kayıkçı BTP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen98.800
  • Kullanılan oy76.683
  • Geçerli oy71.648
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.372
  • 30 Mar 1473.746
  • 30 Mar 1469.927
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erciş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 342 / 342
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,2
  • %46,2
  • %46,2
  • %46,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,9
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %52
  • %49,7
  • %1,9
  • %0,3
  • %52
  • %49,7
  • %1,9
  • %0,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldız Çetin HDP
  • Abdulmenaf Turan AK Parti
  • Murat Demir SP
  • Ekrem Uçak CHP
  • Hamza Kayıkçı BTP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen98.800
  • Kullanılan oy76.683
  • Geçerli oy71.648
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.372
  • 30 Mar 1473.746
  • 30 Mar 1469.927
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erciş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERCİŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 342 / 342
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %49,7
    35.619 oy
  • %46,2
    33.086 oy
  • %49,7
    35.619 oy
  • %46,2
    33.086 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    34.553 oy
  • %42,9
    29.979 oy
  • %49,4
    34.553 oy
  • %42,9
    29.979 oy
  • SP
  • CHP
  • %1,9
    1.385 oy
  • %1,9
    1.327 oy
  • %1,9
    1.385 oy
  • %1,9
    1.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    591 oy
  • %0,4
    268 oy
  • %0,8
    591 oy
  • %0,4
    268 oy
  • BTP
  • %0,3
    231 oy
  • %0,3
    231 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    534 oy
  • %0,8
    534 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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