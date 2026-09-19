Seçim Van İPEKYOLU Seçim Sonuçları – İPEKYOLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van İPEKYOLU

Azim Yacan

HDP
%54,5
76.372 oy

Muhsin Aydın

AK Parti
%40,6
56.921 oy

Diğer

%5
6.906 oy
Van - İPEKYOLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 583 / 583
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %54,5
  • %40,6
  • %2
  • %1,7
  • %1,1
  • %54,5
  • %40,6
  • %2
  • %1,7
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,3
  • %45,9
  • %1
  • %1,8
  • %0
  • %48,3
  • %45,9
  • %1
  • %1,8
  • %0
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Azim Yacan HDP
  • Muhsin Aydın AK Parti
  • Sinan Solmaz CHP
  • Asena Türkoğlu Ateş SP
  • Abdullah Akbaş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen190.922
  • Kullanılan oy148.304
  • Geçerli oy140.199
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.768
  • 30 Mar 14130.654
  • 30 Mar 14124.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpekyolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 583 / 583
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,6
  • %40,6
  • %40,6
  • %40,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,1
  • %2
  • %1,1
  • %3,1
  • %2
  • %1,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %56,3
  • %54,5
  • %1,7
  • %0,2
  • %56,3
  • %54,5
  • %1,7
  • %0,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Azim Yacan HDP
  • Muhsin Aydın AK Parti
  • Sinan Solmaz CHP
  • Asena Türkoğlu Ateş SP
  • Abdullah Akbaş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen190.922
  • Kullanılan oy148.304
  • Geçerli oy140.199
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.768
  • 30 Mar 14130.654
  • 30 Mar 14124.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpekyolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İPEKYOLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 583 / 583
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %54,5
    76.372 oy
  • %40,6
    56.921 oy
  • %54,5
    76.372 oy
  • %40,6
    56.921 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,3
    60.186 oy
  • %45,9
    57.185 oy
  • %48,3
    60.186 oy
  • %45,9
    57.185 oy
  • CHP
  • SP
  • %2
    2.764 oy
  • %1,7
    2.340 oy
  • %2
    2.764 oy
  • %1,7
    2.340 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    1.305 oy
  • %1,8
    2.285 oy
  • %1
    1.305 oy
  • %1,8
    2.285 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %1,1
    1.516 oy
  • %0,2
    286 oy
  • %1,1
    1.516 oy
  • %0,2
    286 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.058 oy
  • %0
  • %0,8
    1.058 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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