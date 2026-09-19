Seçim Van GÜRPINAR Seçim Sonuçları – GÜRPINAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van GÜRPINAR

Hayrullah Tanış

AK Parti
%53,3
8.913 oy

Rojbin Akdağ

HDP
%42,6
7.126 oy

Diğer

%4
683 oy
Van - GÜRPINAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %53,3
  • %42,6
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,9
  • %53,3
  • %42,6
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %55
  • %0,5
  • %0
  • %0,8
  • %40,5
  • %55
  • %0,5
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrullah Tanış AK Parti
  • Rojbin Akdağ HDP
  • Selim Karakuş CHP
  • Çetin Melat İYİ Parti
  • Mehmet Engin Güngör SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen21.826
  • Kullanılan oy18.313
  • Geçerli oy16.722
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.806
  • 30 Mar 1417.274
  • 30 Mar 1416.526
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gürpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,3
  • %53,3
  • %53,3
  • %53,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %1,7
  • %1,2
  • %2,9
  • %1,7
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %43,8
  • %42,6
  • %0,9
  • %0,3
  • %43,8
  • %42,6
  • %0,9
  • %0,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrullah Tanış AK Parti
  • Rojbin Akdağ HDP
  • Selim Karakuş CHP
  • Çetin Melat İYİ Parti
  • Mehmet Engin Güngör SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen21.826
  • Kullanılan oy18.313
  • Geçerli oy16.722
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.806
  • 30 Mar 1417.274
  • 30 Mar 1416.526
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gürpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜRPINAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %53,3
    8.913 oy
  • %42,6
    7.126 oy
  • %53,3
    8.913 oy
  • %42,6
    7.126 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    6.694 oy
  • %55
    9.088 oy
  • %40,5
    6.694 oy
  • %55
    9.088 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,7
    288 oy
  • %1,2
    204 oy
  • %1,7
    288 oy
  • %1,2
    204 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    87 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,9
    147 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %0,9
    147 oy
  • %0,3
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    134 oy
  • %1,4
    239 oy
  • %0,8
    134 oy
  • %1,4
    239 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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