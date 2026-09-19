Seçim Şanlıurfa CEYLANPINAR Seçim Sonuçları – CEYLANPINAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa CEYLANPINAR

Abdullah Aksak

AK Parti
%42,9
16.633 oy

Menderes Atilla

DP
%28,4
11.031 oy

Diğer

%29
11.147 oy
Şanlıurfa - CEYLANPINAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • %42,9
  • %28,4
  • %25,4
  • %1,5
  • %0,7
  • %42,9
  • %28,4
  • %25,4
  • %1,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
  • %0
  • %45,8
  • %0,6
  • %0,9
  • %47,9
  • %0
  • %45,8
  • %0,6
  • %0,9
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Aksak AK Parti
  • Menderes Atilla DP
  • Mehmet Ali Kahraman HDP
  • Ali Yiğit SP
  • Mehmet Emin Çağra CHP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen47.562
  • Kullanılan oy41.082
  • Geçerli oy38.811
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.707
  • 30 Mar 1436.465
  • 30 Mar 1435.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceylanpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42,9
  • %42,9
  • %42,9
  • %42,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %0,7
  • %0,7
  • %1,4
  • %0,7
  • %0,7
  • Diğer
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %55,7
  • %28,4
  • %25,4
  • %1,5
  • %55,7
  • %28,4
  • %25,4
  • %1,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Aksak AK Parti
  • Menderes Atilla DP
  • Mehmet Ali Kahraman HDP
  • Ali Yiğit SP
  • Mehmet Emin Çağra CHP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen47.562
  • Kullanılan oy41.082
  • Geçerli oy38.811
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.707
  • 30 Mar 1436.465
  • 30 Mar 1435.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceylanpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

CEYLANPINAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • HDP
  • %42,9
    16.633 oy
  • %28,4
    11.031 oy
  • %25,4
    9.865 oy
  • %42,9
    16.633 oy
  • %28,4
    11.031 oy
  • %25,4
    9.865 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    16.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,8
    16.112 oy
  • %47,9
    16.866 oy
  • %0
  • %45,8
    16.112 oy
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,5
    592 oy
  • %0,7
    280 oy
  • %0,7
    279 oy
  • %1,5
    592 oy
  • %0,7
    280 oy
  • %0,7
    279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    228 oy
  • %0,9
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    228 oy
  • %0,9
    300 oy
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • %0,2
    82 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,2
    82 oy
  • %0,1
    49 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    211 oy
  • %0,7
    231 oy
  • %0,6
    211 oy
  • %0,7
    231 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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