Seçim Şanlıurfa HİLVAN Seçim Sonuçları – HİLVAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa HİLVAN

Aslan Ali Bayık

AK Parti
%49,4
10.314 oy

Bişar Tüysüz

HDP
%33,2
6.931 oy

Diğer

%18
3.637 oy
Şanlıurfa - HİLVAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %49,4
  • %33,2
  • %16,5
  • %0,5
  • %0,4
  • %49,4
  • %33,2
  • %16,5
  • %0,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
  • %25,8
  • %3,2
  • %0,2
  • %0,2
  • %34,5
  • %25,8
  • %3,2
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
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BİRECİK
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BOZOVA
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CEYLANPINAR
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EYYÜBİYE
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HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
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HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aslan Ali Bayık AK Parti
  • Bişar Tüysüz HDP
  • Hanif Düzme SP
  • İbrahim Halil Cıvış BBP
  • Nuh Demir BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen26.281
  • Kullanılan oy22.015
  • Geçerli oy20.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.332
  • 30 Mar 1421.029
  • 30 Mar 1420.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hilvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %50,6
  • %33,2
  • %16,5
  • %0,5
  • %50,6
  • %33,2
  • %16,5
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aslan Ali Bayık AK Parti
  • Bişar Tüysüz HDP
  • Hanif Düzme SP
  • İbrahim Halil Cıvış BBP
  • Nuh Demir BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen26.281
  • Kullanılan oy22.015
  • Geçerli oy20.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.332
  • 30 Mar 1421.029
  • 30 Mar 1420.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hilvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HİLVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %49,4
    10.314 oy
  • %33,2
    6.931 oy
  • %49,4
    10.314 oy
  • %33,2
    6.931 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
    7.008 oy
  • %25,8
    5.239 oy
  • %34,5
    7.008 oy
  • %25,8
    5.239 oy
  • SP
  • BBP
  • %16,5
    3.450 oy
  • %0,5
    111 oy
  • %16,5
    3.450 oy
  • %0,5
    111 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    650 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %3,2
    650 oy
  • %0,2
    35 oy
  • BTP
  • %0,4
    76 oy
  • %0,4
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    49 oy
  • %0,2
    49 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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