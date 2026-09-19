Seçim Şanlıurfa AKÇAKALE Seçim Sonuçları – AKÇAKALE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa AKÇAKALE

Mehmet Yalçınkaya

AK Parti
%55
23.615 oy

Abdülhakim Ayhan

SP
%38,5
16.536 oy

Diğer

%6
2.789 oy
Şanlıurfa - AKÇAKALE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • BBP
  • %55
  • %38,5
  • %5,1
  • %0,7
  • %0,3
  • %55
  • %38,5
  • %5,1
  • %0,7
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %0,6
  • %0
  • %0,5
  • %0,7
  • %50,8
  • %0,6
  • %0
  • %0,5
  • %0,7
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yalçınkaya AK Parti
  • Abdülhakim Ayhan SP
  • Ömer Ay İYİ Parti
  • Ahmet Geçit CHP
  • Hamza Coşkun BBP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen50.642
  • Kullanılan oy44.457
  • Geçerli oy42.940
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.336
  • 30 Mar 1438.525
  • 30 Mar 1437.166
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55
  • %55
  • %55
  • %55
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,8
  • %5,1
  • %0,7
  • %5,8
  • %5,1
  • %0,7
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %39,2
  • %38,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %39,2
  • %38,5
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yalçınkaya AK Parti
  • Abdülhakim Ayhan SP
  • Ömer Ay İYİ Parti
  • Ahmet Geçit CHP
  • Hamza Coşkun BBP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen50.642
  • Kullanılan oy44.457
  • Geçerli oy42.940
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.336
  • 30 Mar 1438.525
  • 30 Mar 1437.166
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AKÇAKALE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55
    23.615 oy
  • %38,5
    16.536 oy
  • %5,1
    2.180 oy
  • %55
    23.615 oy
  • %38,5
    16.536 oy
  • %5,1
    2.180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    18.866 oy
  • %0,6
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    18.866 oy
  • %0,6
    210 oy
  • %0
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0,7
    295 oy
  • %0,3
    148 oy
  • %0,2
    91 oy
  • %0,7
    295 oy
  • %0,3
    148 oy
  • %0,2
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    182 oy
  • %0,7
    264 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    182 oy
  • %0,7
    264 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,2
    75 oy
  • %0,2
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    194 oy
  • %0,5
    194 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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