Seçim Şanlıurfa BİRECİK Seçim Sonuçları – BİRECİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa BİRECİK

Mahmut Mirkelam

AK Parti
%44,4
17.989 oy
Hakan Arıcı

Hakan Arıcı

HDP
%38,3
15.520 oy

Diğer

%18
7.008 oy
Şanlıurfa - BİRECİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 208 / 208
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,4
  • %38,3
  • %12,1
  • %2,5
  • %1,4
  • %44,4
  • %38,3
  • %12,1
  • %2,5
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,7
  • %43
  • %0,7
  • %1,6
  • %0
  • %46,7
  • %43
  • %0,7
  • %1,6
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Mirkelam AK Parti
  • Hakan Arıcı HDP
  • Serhat Mehmet Hamdi Dirier SP
  • Hüseyin Kıran CHP
  • Mehmet Hicri İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen54.949
  • Kullanılan oy43.400
  • Geçerli oy40.517
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1451.619
  • 30 Mar 1443.407
  • 30 Mar 1441.691
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Birecik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 208 / 208
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,4
  • %44,4
  • %44,4
  • %44,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,9
  • %2,5
  • %1,4
  • %3,9
  • %2,5
  • %1,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %51,7
  • %38,3
  • %12,1
  • %0,5
  • %51,7
  • %38,3
  • %12,1
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Mirkelam AK Parti
  • Hakan Arıcı HDP
  • Serhat Mehmet Hamdi Dirier SP
  • Hüseyin Kıran CHP
  • Mehmet Hicri İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen54.949
  • Kullanılan oy43.400
  • Geçerli oy40.517
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1451.619
  • 30 Mar 1443.407
  • 30 Mar 1441.691
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Birecik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BİRECİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 208 / 208
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • %44,4
    17.989 oy
  • %38,3
    15.520 oy
  • %12,1
    4.900 oy
  • %44,4
    17.989 oy
  • %38,3
    15.520 oy
  • %12,1
    4.900 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,7
    19.489 oy
  • %43
    17.941 oy
  • %0,7
    311 oy
  • %46,7
    19.489 oy
  • %43
    17.941 oy
  • %0,7
    311 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %2,5
    1.002 oy
  • %1,4
    583 oy
  • %0,5
    189 oy
  • %2,5
    1.002 oy
  • %1,4
    583 oy
  • %0,5
    189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    667 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    667 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • %0,4
    168 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,4
    168 oy
  • %0,4
    166 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    392 oy
  • %0,7
    304 oy
  • %0,9
    392 oy
  • %0,7
    304 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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