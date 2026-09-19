31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa BİRECİK
Mahmut Mirkelam
AK Parti
%44,4
17.989 oy
Hakan Arıcı
HDP
%38,3
15.520 oy
Diğer
%18
7.008 oy
Şanlıurfa - BİRECİK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 208 / 208
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mahmut Mirkelam AK Parti
- Hakan Arıcı HDP
- Serhat Mehmet Hamdi Dirier SP
- Hüseyin Kıran CHP
- Mehmet Hicri İYİ Parti
- Katılım oranı % 79
- Toplam seçmen54.949
- Kullanılan oy43.400
- Geçerli oy40.517
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1451.619
- 30 Mar 1443.407
- 30 Mar 1441.691
- Açılan sandık
- 208 / 208
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mahmut Mirkelam AK Parti
- Hakan Arıcı HDP
- Serhat Mehmet Hamdi Dirier SP
- Hüseyin Kıran CHP
- Mehmet Hicri İYİ Parti
- Katılım oranı % 79
- Toplam seçmen54.949
- Kullanılan oy43.400
- Geçerli oy40.517
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1451.619
- 30 Mar 1443.407
- 30 Mar 1441.691
BİRECİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 208 / 208
- %100
Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkçakaleMehmet Yalçınkaya % 100 % 55 % 0 % 0,7 % 5,1 % 0 % 38,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇAKALE Mehmet Yalçınkaya % 100 % 55 % 0 % 0,69 % 5,08 % 0 % 38,51 SP
- AKÇAKALE (30 Mar 2014) Abdülhakim Ayhan % 50,76 % 44,4 % 0,49 % 0 % 1,94 % 0,71 BBP
-
BirecikMahmut Mirkelam % 100 % 44,4 % 0 % 2,5 % 1,4 % 38,3 % 12,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİRECİK Mahmut Mirkelam % 100 % 44,4 % 0 % 2,47 % 1,44 % 38,3 % 12,09 SP
- BİRECİK (30 Mar 2014) Mehmet Faruk Pınarbaşı % 46,75 % 2,78 % 1,6 % 0 % 43,03 % 3,24 HÜDA-PAR
-
BozovaSuphi Aksoy % 100 % 51 % 0 % 2,3 % 1,5 % 39,2 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZOVA Suphi Aksoy % 100 % 51 % 0 % 2,26 % 1,45 % 39,18 % 5,54 SP
- BOZOVA (30 Mar 2014) Zeynel Taş % 41,75 % 0,9 % 0,26 % 0 % 45,82 % 9,03 SP
-
CeylanpınarAbdullah Aksak % 100 % 42,9 % 0 % 0,7 % 0,7 % 25,4 % 28,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CEYLANPINAR Abdullah Aksak % 100 % 42,86 % 0 % 0,72 % 0,72 % 25,42 % 28,42 DP
- CEYLANPINAR (30 Mar 2014) Menderes Atilla % 47,92 % 0,84 % 0,85 % 0 % 45,78 % 2,71 HÜDA-PAR
-
EyyübiyeMehmet Kuş % 100 % 73,1 % 0 % 0 % 1,5 % 0 % 23,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EYYÜBİYE Mehmet Kuş % 100 % 73,06 % 0 % 0 % 1,46 % 0 % 23,94 SP
- EYYÜBİYE (30 Mar 2014) Mehmet Ekinci % 55,4 % 1,79 % 0,35 % 0 % 17,17 % 22,86 SP
-
HalfetiŞeref Albayrak % 100 % 54,9 % 0 % 2,6 % 1,2 % 37,6 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HALFETİ Şeref Albayrak % 100 % 54,92 % 0 % 2,61 % 1,2 % 37,56 % 3,37 SP
- HALFETİ (30 Mar 2014) Mustafa Bayram % 37,01 % 0,58 % 1,99 % 0 % 58,42 % 1,15 BTP
-
HaliliyeMehmet Canpolat % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 1,7 % 0 % 31,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HALİLİYE Mehmet Canpolat % 100 % 65,48 % 0 % 0 % 1,69 % 0 % 31,37 SP
- HALİLİYE (30 Mar 2014) Fevzi Demirkol % 71,37 % 2,71 % 1,6 % 0 % 19,86 % 2,57 SP
-
HarranMahmut Özyavuz % 100 % 0 % 54,9 % 0,6 % 0 % 0 % 43,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HARRAN Mahmut Özyavuz % 100 % 0 % 54,9 % 0,61 % 0 % 0 % 43,93 DP
- HARRAN (30 Mar 2014) Mehmet Özyavuz % 55,53 % 39,54 % 0,54 % 0 % 0,33 % 3,32 SP
-
HilvanAslan Ali Bayık % 100 % 49,4 % 0 % 0 % 0 % 33,2 % 16,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HİLVAN Aslan Ali Bayık % 100 % 49,39 % 0 % 0 % 0 % 33,19 % 16,52 SP
- HİLVAN (30 Mar 2014) Aslan Ali Bayık % 34,49 % 0,18 % 6 % 0 % 25,79 % 23,91 DP
-
KaraköprüMetin Baydilli % 100 % 56,7 % 0 % 0 % 1,5 % 0 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAKÖPRÜ Metin Baydilli % 100 % 56,65 % 0 % 0 % 1,53 % 0 % 39,96 SP
- KARAKÖPRÜ (30 Mar 2014) Nihat Çiftçi % 56,78 % 1,68 % 0,95 % 0 % 12,79 % 21,64 SP
-
SiverekŞeyhmus Aydın % 100 % 45,9 % 0 % 26,4 % 0 % 26,6 % 0,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİVEREK Şeyhmus Aydın % 100 % 45,86 % 0 % 26,43 % 0 % 26,55 % 0,61 BBP
- SİVEREK (30 Mar 2014) Resul Yılmaz % 46,51 % 0,22 % 0,22 % 0 % 21,81 % 28,87 DP
-
SuruçHatice Çevik % 100 % 34,7 % 0 % 1,6 % 0,8 % 59,4 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SURUÇ Hatice Çevik % 100 % 34,69 % 0 % 1,61 % 0,79 % 59,36 % 3,13 SP
- SURUÇ (30 Mar 2014) Orhan Şansal % 43,98 % 0,33 % 0,15 % 0 % 52,58 % 1,18 HÜDA-PAR
-
ViranşehirSalih Ekinci % 100 % 47,4 % 0 % 1,2 % 1 % 46,4 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VİRANŞEHİR Salih Ekinci % 100 % 47,39 % 0 % 1,19 % 1,03 % 46,43 % 3,33 SP
- VİRANŞEHİR (30 Mar 2014) Emrullah Cin % 47,49 % 0,74 % 0,31 % 0 % 48,18 % 0,99 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.978 / 3.978
- %100
-
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