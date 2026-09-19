Seçim Şanlıurfa KARAKÖPRÜ Seçim Sonuçları – KARAKÖPRÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa KARAKÖPRÜ

Metin Baydilli

AK Parti
%56,7
50.644 oy

Essum Aslan

SP
%40
35.720 oy

Diğer

%3
3.029 oy
Şanlıurfa - KARAKÖPRÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 397 / 397
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • %56,7
  • %40
  • %1,5
  • %0,8
  • %0,7
  • %56,7
  • %40
  • %1,5
  • %0,8
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
  • %21,6
  • %0
  • %4
  • %0,4
  • %56,8
  • %21,6
  • %0
  • %4
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Baydilli AK Parti
  • Essum Aslan SP
  • Yunus Çoban İYİ Parti
  • Mahmut Hamit Küçükoğlu BBP
  • Serhat Erdem Bağımsız
  • Katılım oranı % 78,9
  • Toplam seçmen117.350
  • Kullanılan oy92.531
  • Geçerli oy89.393
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.755
  • 30 Mar 1453.701
  • 30 Mar 1452.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 397 / 397
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %56,7
  • %56,7
  • %56,7
  • %56,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %41,8
  • %40
  • %0,8
  • %0,7
  • %41,8
  • %40
  • %0,8
  • %0,7
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Baydilli AK Parti
  • Essum Aslan SP
  • Yunus Çoban İYİ Parti
  • Mahmut Hamit Küçükoğlu BBP
  • Serhat Erdem Bağımsız
  • Katılım oranı % 78,9
  • Toplam seçmen117.350
  • Kullanılan oy92.531
  • Geçerli oy89.393
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.755
  • 30 Mar 1453.701
  • 30 Mar 1452.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAKÖPRÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 397 / 397
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %56,7
    50.644 oy
  • %40
    35.720 oy
  • %56,7
    50.644 oy
  • %40
    35.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
    29.561 oy
  • %21,6
    11.266 oy
  • %56,8
    29.561 oy
  • %21,6
    11.266 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %1,5
    1.364 oy
  • %0,8
    712 oy
  • %1,5
    1.364 oy
  • %0,8
    712 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4
    2.089 oy
  • %0
  • %4
    2.089 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,7
    663 oy
  • %0,3
    290 oy
  • %0,7
    663 oy
  • %0,3
    290 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    189 oy
  • %0,3
    157 oy
  • %0,4
    189 oy
  • %0,3
    157 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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