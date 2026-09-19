Seçim Şanlıurfa SİVEREK Seçim Sonuçları – SİVEREK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa SİVEREK

Şeyhmus Aydın

AK Parti
%45,9
48.206 oy

Turan Tüysüz

HDP
%26,6
27.907 oy

Diğer

%27
28.995 oy
Şanlıurfa - SİVEREK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 501 / 501
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • BBP
  • BTP
  • %45,9
  • %26,6
  • %26,4
  • %0,6
  • %0,5
  • %45,9
  • %26,6
  • %26,4
  • %0,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %21,8
  • %0,2
  • %0,5
  • %0,4
  • %46,5
  • %21,8
  • %0,2
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeyhmus Aydın AK Parti
  • Turan Tüysüz HDP
  • Fatih Mehmet Bucak CHP
  • Ali İzol BBP
  • Mehmet Karakeçili BTP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen138.592
  • Kullanılan oy110.047
  • Geçerli oy105.108
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.631
  • 30 Mar 14104.141
  • 30 Mar 14100.054
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Siverek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 501 / 501
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,9
  • %45,9
  • %45,9
  • %45,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %26,4
  • %26,4
  • %26,4
  • %26,4
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • BTP
  • %27,7
  • %26,6
  • %0,6
  • %0,5
  • %27,7
  • %26,6
  • %0,6
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeyhmus Aydın AK Parti
  • Turan Tüysüz HDP
  • Fatih Mehmet Bucak CHP
  • Ali İzol BBP
  • Mehmet Karakeçili BTP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen138.592
  • Kullanılan oy110.047
  • Geçerli oy105.108
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.631
  • 30 Mar 14104.141
  • 30 Mar 14100.054
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Siverek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİVEREK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 501 / 501
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %45,9
    48.206 oy
  • %26,6
    27.907 oy
  • %45,9
    48.206 oy
  • %26,6
    27.907 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    46.538 oy
  • %21,8
    21.817 oy
  • %46,5
    46.538 oy
  • %21,8
    21.817 oy
  • CHP
  • BBP
  • %26,4
    27.780 oy
  • %0,6
    642 oy
  • %26,4
    27.780 oy
  • %0,6
    642 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    217 oy
  • %0,5
    517 oy
  • %0,2
    217 oy
  • %0,5
    517 oy
  • BTP
  • %0,5
    573 oy
  • %0,5
    573 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    353 oy
  • %0,4
    353 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3