Seçim Denizli PAMUKKALE Seçim Sonuçları – PAMUKKALE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Denizli PAMUKKALE

Avni Örki

AK Parti
%50,2
100.083 oy

Ahmet Divarcı

CHP
%45,6
90.931 oy

Diğer

%4
8.300 oy
Denizli - PAMUKKALE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 728 / 728
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • Diğer
  • %50,2
  • %45,6
  • %1,5
  • %0,6
  • %0,6
  • %50,2
  • %45,6
  • %1,5
  • %0,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
  • %26,4
  • %0,5
  • %0,4
  • %0
  • %39,5
  • %26,4
  • %0,5
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Örki AK Parti
  • Ahmet Divarcı CHP
  • Sevil Aktaş SP
  • Azam Keçeli DP
  • Yusuf Urem DSP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen241.352
  • Kullanılan oy207.137
  • Geçerli oy199.314
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14218.350
  • 30 Mar 14200.607
  • 30 Mar 14191.978
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pamukkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 728 / 728
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,2
  • %50,2
  • %50,2
  • %50,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,6
  • %45,6
  • %45,6
  • %45,6
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • Diğer
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,6
  • %0,6
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,6
  • %0,6
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Örki AK Parti
  • Ahmet Divarcı CHP
  • Sevil Aktaş SP
  • Azam Keçeli DP
  • Yusuf Urem DSP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen241.352
  • Kullanılan oy207.137
  • Geçerli oy199.314
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14218.350
  • 30 Mar 14200.607
  • 30 Mar 14191.978
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pamukkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PAMUKKALE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 728 / 728
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %50,2
    100.083 oy
  • %45,6
    90.931 oy
  • %1,5
    3.033 oy
  • %50,2
    100.083 oy
  • %45,6
    90.931 oy
  • %1,5
    3.033 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
    75.795 oy
  • %26,4
    50.670 oy
  • %0,5
    901 oy
  • %39,5
    75.795 oy
  • %26,4
    50.670 oy
  • %0,5
    901 oy
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • %0,6
    1.285 oy
  • %0,6
    1.154 oy
  • %0,5
    898 oy
  • %0,6
    1.285 oy
  • %0,6
    1.154 oy
  • %0,5
    898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    708 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    264 oy
  • %0,4
    708 oy
  • %0
  • %0,1
    264 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    894 oy
  • %0,4
    733 oy
  • %0,2
    303 oy
  • %0,4
    894 oy
  • %0,4
    733 oy
  • %0,2
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    213 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    213 oy
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.514 / 2.514
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %50,6
    321.726 oy
  • %43,9
    279.412 oy
  • %1,4
    8.853 oy
  • %1,1
    7.224 oy
  • %50,6
    321.726 oy
  • %43,9
    279.412 oy
  • %1,4
    8.853 oy
  • %1,1
    7.224 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • SP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,8
    4.955 oy
  • %0,7
    4.372 oy
  • %0,7
    4.346 oy
  • %0,4
    2.637 oy
  • %0,8
    4.955 oy
  • %0,7
    4.372 oy
  • %0,7
    4.346 oy
  • %0,4
    2.637 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    2.869 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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