Seçim Denizli ACIPAYAM Seçim Sonuçları – ACIPAYAM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Denizli ACIPAYAM

Hulusi Şevkan

AK Parti
%54,2
19.593 oy

Alim Arslan

CHP
%42,8
15.479 oy

Diğer

%3
1.052 oy
Denizli - ACIPAYAM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %54,2
  • %42,8
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,7
  • %54,2
  • %42,8
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
  • %32,9
  • %0,7
  • %1,3
  • %0,7
  • %54,6
  • %32,9
  • %0,7
  • %1,3
  • %0,7
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hulusi Şevkan AK Parti
  • Alim Arslan CHP
  • Halil İbrahim Yılmaz BBP
  • Hulki İlhan DP
  • Mehmet Yıldız SP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen44.061
  • Kullanılan oy38.766
  • Geçerli oy36.124
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.395
  • 30 Mar 1439.096
  • 30 Mar 1436.198
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıpayam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,2
  • %54,2
  • %54,2
  • %54,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,8
  • %42,8
  • %42,8
  • %42,8
  • Diğer
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %2,9
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,7
  • %2,9
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,7
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hulusi Şevkan AK Parti
  • Alim Arslan CHP
  • Halil İbrahim Yılmaz BBP
  • Hulki İlhan DP
  • Mehmet Yıldız SP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen44.061
  • Kullanılan oy38.766
  • Geçerli oy36.124
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.395
  • 30 Mar 1439.096
  • 30 Mar 1436.198
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıpayam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ACIPAYAM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %54,2
    19.593 oy
  • %42,8
    15.479 oy
  • %0,9
    323 oy
  • %54,2
    19.593 oy
  • %42,8
    15.479 oy
  • %0,9
    323 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    19.764 oy
  • %32,9
    11.915 oy
  • %0,7
    244 oy
  • %54,6
    19.764 oy
  • %32,9
    11.915 oy
  • %0,7
    244 oy
  • DP
  • SP
  • VP
  • %0,7
    269 oy
  • %0,7
    254 oy
  • %0,4
    151 oy
  • %0,7
    269 oy
  • %0,7
    254 oy
  • %0,4
    151 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    454 oy
  • %0,7
    260 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    454 oy
  • %0,7
    260 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,2
    55 oy
  • %0,2
    55 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    69 oy
  • %0,2
    69 oy

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.514 / 2.514
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %50,6
    321.726 oy
  • %43,9
    279.412 oy
  • %1,4
    8.853 oy
  • %1,1
    7.224 oy
  • %50,6
    321.726 oy
  • %43,9
    279.412 oy
  • %1,4
    8.853 oy
  • %1,1
    7.224 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • SP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,8
    4.955 oy
  • %0,7
    4.372 oy
  • %0,7
    4.346 oy
  • %0,4
    2.637 oy
  • %0,8
    4.955 oy
  • %0,7
    4.372 oy
  • %0,7
    4.346 oy
  • %0,4
    2.637 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    2.869 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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