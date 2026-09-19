Seçim Çankırı KURŞUNLU Seçim Sonuçları – KURŞUNLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı KURŞUNLU

Şakir Kaymak

AK Parti
%57
1.762 oy

Tevfik Metin Aktaş

CHP
%28,7
888 oy

Diğer

%14
439 oy
Çankırı - KURŞUNLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %57
  • %28,7
  • %11
  • %2,6
  • %0,6
  • %57
  • %28,7
  • %11
  • %2,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,6
  • %8,4
  • %29,7
  • %0,2
  • %0,1
  • %60,6
  • %8,4
  • %29,7
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şakir Kaymak AK Parti
  • Tevfik Metin Aktaş CHP
  • Hüdai Hamdi Büyükpoyraz MHP
  • Recep Kalfa SP
  • Doğan Köroğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen3.707
  • Kullanılan oy3.251
  • Geçerli oy3.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.338
  • 30 Mar 142.976
  • 30 Mar 142.876
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurşunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68
  • %57
  • %11
  • %68
  • %57
  • %11
  • MİLLET
  • CHP
  • %28,7
  • %28,7
  • %28,7
  • %28,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %3,2
  • %2,6
  • %0,6
  • %3,2
  • %2,6
  • %0,6
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şakir Kaymak AK Parti
  • Tevfik Metin Aktaş CHP
  • Hüdai Hamdi Büyükpoyraz MHP
  • Recep Kalfa SP
  • Doğan Köroğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen3.707
  • Kullanılan oy3.251
  • Geçerli oy3.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.338
  • 30 Mar 142.976
  • 30 Mar 142.876
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurşunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KURŞUNLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %57
    1.762 oy
  • %28,7
    888 oy
  • %57
    1.762 oy
  • %28,7
    888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,6
    1.743 oy
  • %8,4
    242 oy
  • %60,6
    1.743 oy
  • %8,4
    242 oy
  • MHP
  • SP
  • %11
    339 oy
  • %2,6
    80 oy
  • %11
    339 oy
  • %2,6
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
    853 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %29,7
    853 oy
  • %0,2
    7 oy
  • BTP
  • %0,6
    20 oy
  • %0,6
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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