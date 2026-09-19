Seçim Çankırı ORTA Seçim Sonuçları – ORTA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı ORTA

Bayram Yavuz Onay

AK Parti
%51,6
981 oy

Yunus Yarımkaya

MHP
%32,1
610 oy

Diğer

%16
312 oy
Çankırı - ORTA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %51,6
  • %32,1
  • %16,2
  • %0,2
  • %51,6
  • %32,1
  • %16,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %39,5
  • %6,8
  • %0
  • %50,8
  • %39,5
  • %6,8
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
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BAYRAMÖREN
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ÇERKEŞ
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ELDİVAN
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ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
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KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayram Yavuz Onay AK Parti
  • Yunus Yarımkaya MHP
  • Ahmet Nafiz Tekin SP
  • Mustafa Yaman BTP
  • Katılım oranı % 91,2
  • Toplam seçmen2.146
  • Kullanılan oy1.957
  • Geçerli oy1.903
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.232
  • 30 Mar 141.905
  • 30 Mar 141.863
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orta Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %83,6
  • %51,6
  • %32,1
  • %83,6
  • %51,6
  • %32,1
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %16,4
  • %16,2
  • %0,2
  • %16,4
  • %16,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayram Yavuz Onay AK Parti
  • Yunus Yarımkaya MHP
  • Ahmet Nafiz Tekin SP
  • Mustafa Yaman BTP
  • Katılım oranı % 91,2
  • Toplam seçmen2.146
  • Kullanılan oy1.957
  • Geçerli oy1.903
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.232
  • 30 Mar 141.905
  • 30 Mar 141.863
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orta Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ORTA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,6
    981 oy
  • %32,1
    610 oy
  • %51,6
    981 oy
  • %32,1
    610 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    946 oy
  • %39,5
    735 oy
  • %50,8
    946 oy
  • %39,5
    735 oy
  • SP
  • BTP
  • %16,2
    309 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %16,2
    309 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,8
    126 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,8
    126 oy
  • %0

      Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 160 / 160
      • %100
      • MHP
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • %47
        19.665 oy
      • %38,2
        16.001 oy
      • %8,6
        3.579 oy
      • %47
        19.665 oy
      • %38,2
        16.001 oy
      • %8,6
        3.579 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %41,7
        18.042 oy
      • %54,3
        23.505 oy
      • %0
        0 oy
      • %41,7
        18.042 oy
      • %54,3
        23.505 oy
      • %0
      • CHP
      • SP
      • DSP
      • %4,7
        1.968 oy
      • %1,1
        477 oy
      • %0,2
        64 oy
      • %4,7
        1.968 oy
      • %1,1
        477 oy
      • %0,2
        64 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %1,3
        559 oy
      • %1
        435 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,3
        559 oy
      • %1
        435 oy
      • %0
      • VP
      • BTP
      • TKP
      • %0,1
        35 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        27 oy
      • %0,1
        35 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        27 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        47 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
      • %0,1
        47 oy
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3