Seçim Çankırı ÇERKEŞ Seçim Sonuçları – ÇERKEŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı ÇERKEŞ

Hasan Sopacı

AK Parti
%60,4
3.129 oy

Hüseyin Erdoğan

MHP
%32,6
1.689 oy

Diğer

%7
359 oy
Çankırı - ÇERKEŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %60,4
  • %32,6
  • %5,1
  • %1,3
  • %0,4
  • %60,4
  • %32,6
  • %5,1
  • %1,3
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
  • %17,9
  • %6,1
  • %1,1
  • %0
  • %51,1
  • %17,9
  • %6,1
  • %1,1
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Sopacı AK Parti
  • Hüseyin Erdoğan MHP
  • Erdoğan Çubukçuoğlu CHP
  • Satılmış Üke SP
  • Taner Karagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen6.223
  • Kullanılan oy5.429
  • Geçerli oy5.177
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.047
  • 30 Mar 145.483
  • 30 Mar 145.304
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkeş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %93,1
  • %60,4
  • %32,6
  • %93,1
  • %60,4
  • %32,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %5,1
  • %5,1
  • %5,1
  • %5,1
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,4
  • %0,1
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Sopacı AK Parti
  • Hüseyin Erdoğan MHP
  • Erdoğan Çubukçuoğlu CHP
  • Satılmış Üke SP
  • Taner Karagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen6.223
  • Kullanılan oy5.429
  • Geçerli oy5.177
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.047
  • 30 Mar 145.483
  • 30 Mar 145.304
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkeş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇERKEŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,4
    3.129 oy
  • %32,6
    1.689 oy
  • %60,4
    3.129 oy
  • %32,6
    1.689 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
    2.711 oy
  • %17,9
    952 oy
  • %51,1
    2.711 oy
  • %17,9
    952 oy
  • CHP
  • SP
  • %5,1
    266 oy
  • %1,3
    69 oy
  • %5,1
    266 oy
  • %1,3
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,1
    321 oy
  • %1,1
    58 oy
  • %6,1
    321 oy
  • %1,1
    58 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,4
    19 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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