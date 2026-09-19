Seçim Çankırı BAYRAMÖREN Seçim Sonuçları – BAYRAMÖREN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı BAYRAMÖREN

Halil Muratoğlu

MHP
%52
230 oy

İsmail Güngör

AK Parti
%45,2
200 oy

Diğer

%3
12 oy
Çankırı - BAYRAMÖREN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %52
  • %45,2
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %52
  • %45,2
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
  • %36,9
  • %0
  • %0,7
  • %0,2
  • %60,3
  • %36,9
  • %0
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
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BAYRAMÖREN
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ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Muratoğlu MHP
  • İsmail Güngör AK Parti
  • Kerim Karakoç İYİ Parti
  • Mustafa Yaşar Emiral SP
  • Resul Karaoğlu BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen512
  • Kullanılan oy455
  • Geçerli oy442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14524
  • 30 Mar 14448
  • 30 Mar 14428
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayramören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,3
  • %52
  • %45,2
  • %97,3
  • %52
  • %45,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %2,7
  • %2,7
  • %2,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Muratoğlu MHP
  • İsmail Güngör AK Parti
  • Kerim Karakoç İYİ Parti
  • Mustafa Yaşar Emiral SP
  • Resul Karaoğlu BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen512
  • Kullanılan oy455
  • Geçerli oy442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14524
  • 30 Mar 14448
  • 30 Mar 14428
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayramören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAYRAMÖREN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %52
    230 oy
  • %45,2
    200 oy
  • %52
    230 oy
  • %45,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
    258 oy
  • %36,9
    158 oy
  • %60,3
    258 oy
  • %36,9
    158 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %2,7
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    12 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3 oy
  • %0
  • %0,7
    3 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1 oy
  • %0,2
    1 oy

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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