31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hakkari MERKEZ
Cihan Karaman
HDP
%60
19.199 oy
Cüneyt Epcim
AK Parti
%33,2
10.644 oy
Diğer
%7
2.172 oy
Hakkari - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 122 / 122
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Cihan Karaman HDP
- Cüneyt Epcim AK Parti
- Metin Koparan CHP
- Metin Tekin Bağımsız
- Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
- Katılım oranı % 82,6
- Toplam seçmen40.237
- Kullanılan oy33.232
- Geçerli oy32.015
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.641
- 30 Mar 1428.521
- 30 Mar 1426.643
- Açılan sandık
- 122 / 122
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Cihan Karaman HDP
- Cüneyt Epcim AK Parti
- Metin Koparan CHP
- Metin Tekin Bağımsız
- Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
- Katılım oranı % 82,6
- Toplam seçmen40.237
- Kullanılan oy33.232
- Geçerli oy32.015
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.641
- 30 Mar 1428.521
- 30 Mar 1426.643
MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 122 / 122
- %100
Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Büyükçiftlikİsmail Rüştü Zeydan % 100 % 54,3 % 0 % 15,6 % 0 % 30 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKÇİFTLİK İsmail Rüştü Zeydan % 100 % 54,3 % 0 % 15,61 % 0 % 29,98 % 0,12 SP
- BÜYÜKÇİFTLİK (30 Mar 2014) İsmail Rüştü Zeydan % 38,01 % 0 % 0 % 0 % 61,99 % 0
-
ÇukurcaEnsar Dündar % 100 % 55,7 % 0 % 7,9 % 4,1 % 31,6 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇUKURCA Ensar Dündar % 100 % 55,75 % 0 % 7,87 % 4,07 % 31,56 % 0,75 SP
- ÇUKURCA (30 Mar 2014) Servet Tunç % 28,04 % 13,53 % 3,45 % 0 % 54,24 % 0,76 SP
-
DerecikEkrem Çetinkaya % 100 % 57,5 % 0 % 0,4 % 0,9 % 0 % 40,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERECİK Ekrem Çetinkaya % 100 % 57,52 % 0 % 0,4 % 0,89 % 0 % 40,34 Bağımsız
- DERECİK (30 Mar 2014) Ekrem Çetinkaya % 72,7 % 0 % 0 % 0 % 15,15 % 10,43 SP
-
Durankayaİsmail Demirci % 100 % 59,4 % 0 % 2,7 % 0 % 0 % 36,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DURANKAYA İsmail Demirci % 100 % 59,41 % 0 % 2,66 % 0 % 0 % 36,91 Bağımsız
- DURANKAYA (30 Mar 2014) Fatih Keskin % 12,5 % 0 % 0 % 0 % 1,82 % 85,68 Bağımsız
-
EsendereDırbaz Büyüksu % 100 % 49,5 % 0 % 0 % 6,3 % 43,5 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESENDERE Dırbaz Büyüksu % 100 % 49,45 % 0 % 0 % 6,3 % 43,47 % 0,78 SP
- ESENDERE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezCihan Karaman % 100 % 33,2 % 0 % 2,6 % 1,5 % 60 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Cihan Karaman % 100 % 33,25 % 0 % 2,56 % 1,52 % 59,97 % 1,57 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 26,12 % 2,34 % 1,43 % 0 % 66,76 % 2,49 BTP
-
ŞemdinliTahir Sakli % 100 % 48,1 % 0 % 5 % 0 % 46 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞEMDİNLİ Tahir Sakli % 100 % 48,13 % 0 % 4,98 % 0 % 45,99 % 0,56 SP
- ŞEMDİNLİ (30 Mar 2014) Seferi Yilmaz % 43,1 % 3,36 % 2,75 % 0 % 49,64 % 1,15 SP
-
YüksekovaRemziye Yaşar % 100 % 29,9 % 0 % 2 % 1,4 % 66,2 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YÜKSEKOVA Remziye Yaşar % 100 % 29,94 % 0 % 1,97 % 1,39 % 66,18 % 0,32 SP
- YÜKSEKOVA (30 Mar 2014) Ruken Yetişkin % 10,48 % 1,46 % 1,04 % 0 % 86,57 % 0,45 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 122 / 122
- %100
-
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