Seçim Muğla DALAMAN Seçim Sonuçları – DALAMAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla DALAMAN

Muhammet Karakuş

AK Parti
%37,9
9.658 oy

Muhammet Şaşmaz

CHP
%24,8
6.321 oy

Diğer

%37
9.503 oy
Muğla - DALAMAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • BBP
  • %37,9
  • %24,8
  • %20,8
  • %14,7
  • %0,6
  • %37,9
  • %24,8
  • %20,8
  • %14,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
  • %32,5
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %32,5
  • %32,5
  • %0
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Karakuş AK Parti
  • Muhammet Şaşmaz CHP
  • Sedat Kızıl İYİ Parti
  • Beyhan Korkut DP
  • Recep Bozkurt BBP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen29.527
  • Kullanılan oy26.295
  • Geçerli oy25.482
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.612
  • 30 Mar 1423.415
  • 30 Mar 1422.393
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dalaman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,6
  • %24,8
  • %20,8
  • %45,6
  • %24,8
  • %20,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %37,9
  • %37,9
  • %37,9
  • %37,9
  • Diğer
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %16,5
  • %14,7
  • %0,6
  • %0,6
  • %16,5
  • %14,7
  • %0,6
  • %0,6
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Karakuş AK Parti
  • Muhammet Şaşmaz CHP
  • Sedat Kızıl İYİ Parti
  • Beyhan Korkut DP
  • Recep Bozkurt BBP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen29.527
  • Kullanılan oy26.295
  • Geçerli oy25.482
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.612
  • 30 Mar 1423.415
  • 30 Mar 1422.393
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dalaman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DALAMAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,9
    9.658 oy
  • %24,8
    6.321 oy
  • %20,8
    5.307 oy
  • %37,9
    9.658 oy
  • %24,8
    6.321 oy
  • %20,8
    5.307 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    7.281 oy
  • %32,5
    7.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,5
    7.281 oy
  • %32,5
    7.285 oy
  • %0
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %14,7
    3.757 oy
  • %0,6
    156 oy
  • %0,6
    145 oy
  • %14,7
    3.757 oy
  • %0,6
    156 oy
  • %0,6
    145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    125 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0,6
    125 oy
  • %0,1
    27 oy
  • SP
  • VP
  • %0,4
    101 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,4
    101 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    124 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    124 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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