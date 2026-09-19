Seçim Muğla MENTEŞE Seçim Sonuçları – MENTEŞE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla MENTEŞE

Bahattin Gümüş

CHP
%53,8
36.991 oy

Gültekin Akça

AK Parti
%30,4
20.884 oy

Diğer

%16
10.846 oy
Muğla - MENTEŞE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 275 / 275
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • Bağımsız
  • %53,8
  • %30,4
  • %7,5
  • %2,3
  • %1,7
  • %53,8
  • %30,4
  • %7,5
  • %2,3
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %29,2
  • %0
  • %0,1
  • %0,9
  • %47,2
  • %29,2
  • %0
  • %0,1
  • %0,9
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bahattin Gümüş CHP
  • Gültekin Akça AK Parti
  • Ayçin Evgeç Dalgıç İYİ Parti
  • Şenel Genç BTP
  • Cevdet Güven Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen82.111
  • Kullanılan oy72.149
  • Geçerli oy68.721
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.267
  • 30 Mar 1467.862
  • 30 Mar 1464.635
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menteşe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 275 / 275
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %61,3
  • %53,8
  • %7,5
  • %61,3
  • %53,8
  • %7,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %30,4
  • %30,4
  • %30,4
  • %30,4
  • Diğer
  • BTP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %8,3
  • %2,3
  • %1,7
  • %1,7
  • %8,3
  • %2,3
  • %1,7
  • %1,7
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bahattin Gümüş CHP
  • Gültekin Akça AK Parti
  • Ayçin Evgeç Dalgıç İYİ Parti
  • Şenel Genç BTP
  • Cevdet Güven Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen82.111
  • Kullanılan oy72.149
  • Geçerli oy68.721
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.267
  • 30 Mar 1467.862
  • 30 Mar 1464.635
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menteşe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MENTEŞE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 275 / 275
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %53,8
    36.991 oy
  • %30,4
    20.884 oy
  • %7,5
    5.120 oy
  • %53,8
    36.991 oy
  • %30,4
    20.884 oy
  • %7,5
    5.120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    30.500 oy
  • %29,2
    18.886 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,2
    30.500 oy
  • %29,2
    18.886 oy
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %2,3
    1.604 oy
  • %1,7
    1.169 oy
  • %1,7
    1.165 oy
  • %2,3
    1.604 oy
  • %1,7
    1.169 oy
  • %1,7
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    63 oy
  • %0,9
    553 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,9
    553 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • TKP
  • %1,4
    988 oy
  • %0,7
    508 oy
  • %0,4
    292 oy
  • %1,4
    988 oy
  • %0,7
    508 oy
  • %0,4
    292 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    218 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3