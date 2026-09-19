Seçim Muğla BODRUM Seçim Sonuçları – BODRUM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla BODRUM

Ahmet Aras

CHP
%45,7
45.682 oy

Mehmet Tosun

İYİ Parti
%34,6
34.568 oy

Diğer

%19
19.737 oy
Muğla - BODRUM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 396 / 396
  • %100
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • DP
  • VP
  • %45,7
  • %34,6
  • %15,9
  • %2
  • %0,7
  • %45,7
  • %34,6
  • %15,9
  • %2
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %0
  • %8,5
  • %0
  • %0
  • %50,8
  • %0
  • %8,5
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
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DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Aras CHP
  • Mehmet Tosun İYİ Parti
  • Tahir Ateş AK Parti
  • Halil İbrahim Kaynar DP
  • Şeref Bozkurt VP
  • Katılım oranı % 79,6
  • Toplam seçmen129.113
  • Kullanılan oy102.717
  • Geçerli oy99.987
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.362
  • 30 Mar 1490.246
  • 30 Mar 1486.801
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bodrum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 396 / 396
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %80,3
  • %45,7
  • %34,6
  • %80,3
  • %45,7
  • %34,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %15,9
  • %15,9
  • %15,9
  • %15,9
  • Diğer
  • DP
  • VP
  • DSP
  • %3,8
  • %2
  • %0,7
  • %0,4
  • %3,8
  • %2
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Aras CHP
  • Mehmet Tosun İYİ Parti
  • Tahir Ateş AK Parti
  • Halil İbrahim Kaynar DP
  • Şeref Bozkurt VP
  • Katılım oranı % 79,6
  • Toplam seçmen129.113
  • Kullanılan oy102.717
  • Geçerli oy99.987
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.362
  • 30 Mar 1490.246
  • 30 Mar 1486.801
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bodrum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BODRUM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 396 / 396
  • %100
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • DP
  • %45,7
    45.682 oy
  • %34,6
    34.568 oy
  • %15,9
    15.946 oy
  • %2
    1.968 oy
  • %45,7
    45.682 oy
  • %34,6
    34.568 oy
  • %15,9
    15.946 oy
  • %2
    1.968 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    44.138 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,5
    7.396 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    44.138 oy
  • %0
  • %8,5
    7.396 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,7
    651 oy
  • %0,4
    409 oy
  • %0,2
    214 oy
  • %0,2
    207 oy
  • %0,7
    651 oy
  • %0,4
    409 oy
  • %0,2
    214 oy
  • %0,2
    207 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,1
    104 oy
  • %3,4
    2.921 oy
  • %0
  • %0,1
    98 oy
  • %0,1
    104 oy
  • %3,4
    2.921 oy
  • TKP
  • SP
  • %0,2
    190 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,2
    190 oy
  • %0,2
    152 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • %0,1
    97 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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