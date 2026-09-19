Seçim Muğla FETHİYE Seçim Sonuçları – FETHİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla FETHİYE

Alim Karaca

CHP
%47,7
45.281 oy

Muhittin Kayabaş

AK Parti
%44,5
42.206 oy

Diğer

%8
7.408 oy
Muğla - FETHİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 350 / 350
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %47,7
  • %44,5
  • %6,1
  • %0,7
  • %0,5
  • %47,7
  • %44,5
  • %6,1
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,5
  • %27,6
  • %0
  • %0,1
  • %0,4
  • %28,5
  • %27,6
  • %0
  • %0,1
  • %0,4
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Karaca CHP
  • Muhittin Kayabaş AK Parti
  • Nagihan Bulut İYİ Parti
  • Zahide Zülal Yıldız BTP
  • Hakkı Kavas SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen114.395
  • Kullanılan oy97.671
  • Geçerli oy94.895
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.322
  • 30 Mar 1488.926
  • 30 Mar 1485.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fethiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 350 / 350
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,8
  • %47,7
  • %6,1
  • %53,8
  • %47,7
  • %6,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,5
  • %44,5
  • %44,5
  • %44,5
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • VP
  • %1,7
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,3
  • %1,7
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Karaca CHP
  • Muhittin Kayabaş AK Parti
  • Nagihan Bulut İYİ Parti
  • Zahide Zülal Yıldız BTP
  • Hakkı Kavas SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen114.395
  • Kullanılan oy97.671
  • Geçerli oy94.895
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.322
  • 30 Mar 1488.926
  • 30 Mar 1485.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fethiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

FETHİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 350 / 350
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47,7
    45.281 oy
  • %44,5
    42.206 oy
  • %6,1
    5.797 oy
  • %47,7
    45.281 oy
  • %44,5
    42.206 oy
  • %6,1
    5.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,5
    24.336 oy
  • %27,6
    23.518 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,5
    24.336 oy
  • %27,6
    23.518 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • VP
  • %0,7
    685 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,3
    272 oy
  • %0,7
    685 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,3
    272 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    78 oy
  • %0,4
    321 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    78 oy
  • %0,4
    321 oy
  • %0
  • TKP
  • %0,2
    218 oy
  • %0,2
    218 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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