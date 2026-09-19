Seçim Muğla ORTACA Seçim Sonuçları – ORTACA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla ORTACA

Alim Uzundemir

MHP
%37
11.405 oy

Mehmet Sertkaya

CHP
%28,6
8.801 oy

Diğer

%34
10.619 oy
Muğla - ORTACA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %37
  • %28,6
  • %27,2
  • %1,8
  • %1,6
  • %37
  • %28,6
  • %27,2
  • %1,8
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
  • %48,4
  • %0,7
  • %0
  • %1,2
  • %28,6
  • %48,4
  • %0,7
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Uzundemir MHP
  • Mehmet Sertkaya CHP
  • Hasan Karaçelik DP
  • İsmail Can Varol DSP
  • Bayram Çelik SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen36.827
  • Kullanılan oy32.328
  • Geçerli oy30.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.727
  • 30 Mar 1429.749
  • 30 Mar 1428.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortaca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %37
  • %37
  • %37
  • %37
  • MİLLET
  • CHP
  • %28,6
  • %28,6
  • %28,6
  • %28,6
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %34,4
  • %27,2
  • %1,8
  • %1,6
  • %34,4
  • %27,2
  • %1,8
  • %1,6
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Uzundemir MHP
  • Mehmet Sertkaya CHP
  • Hasan Karaçelik DP
  • İsmail Can Varol DSP
  • Bayram Çelik SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen36.827
  • Kullanılan oy32.328
  • Geçerli oy30.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.727
  • 30 Mar 1429.749
  • 30 Mar 1428.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortaca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ORTACA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • %37
    11.405 oy
  • %28,6
    8.801 oy
  • %27,2
    8.389 oy
  • %37
    11.405 oy
  • %28,6
    8.801 oy
  • %27,2
    8.389 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
    8.124 oy
  • %48,4
    13.780 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %28,6
    8.124 oy
  • %48,4
    13.780 oy
  • %0,7
    201 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • SP
  • %1,8
    555 oy
  • %1,6
    501 oy
  • %1,5
    468 oy
  • %1,8
    555 oy
  • %1,6
    501 oy
  • %1,5
    468 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    335 oy
  • %0,5
    134 oy
  • %0
  • %1,2
    335 oy
  • %0,5
    134 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %1,1
    330 oy
  • %0,7
    228 oy
  • %0,5
    148 oy
  • %1,1
    330 oy
  • %0,7
    228 oy
  • %0,5
    148 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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