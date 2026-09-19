Seçim Muğla DATÇA Seçim Sonuçları – DATÇA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla DATÇA

Abdullah Gürsel Uçar

CHP
%55,6
7.757 oy

Feyzullah Gülada

MHP
%40
5.587 oy

Diğer

%4
618 oy
Muğla - DATÇA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %55,6
  • %40
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,4
  • %55,6
  • %40
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %13,7
  • %0
  • %0,1
  • %2,9
  • %46
  • %13,7
  • %0
  • %0,1
  • %2,9
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Gürsel Uçar CHP
  • Feyzullah Gülada MHP
  • Levent Aslan İYİ Parti
  • Rasim Uslu BBP
  • Ömer Serkan İğci Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen17.656
  • Kullanılan oy14.451
  • Geçerli oy13.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.960
  • 30 Mar 1412.314
  • 30 Mar 1411.833
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Datça Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,4
  • %55,6
  • %2,8
  • %58,4
  • %55,6
  • %2,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • %40
  • %40
  • %40
  • %40
  • Diğer
  • BBP
  • Bağımsız
  • VP
  • %1,6
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,3
  • %1,6
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Gürsel Uçar CHP
  • Feyzullah Gülada MHP
  • Levent Aslan İYİ Parti
  • Rasim Uslu BBP
  • Ömer Serkan İğci Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen17.656
  • Kullanılan oy14.451
  • Geçerli oy13.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.960
  • 30 Mar 1412.314
  • 30 Mar 1411.833
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Datça Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DATÇA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %55,6
    7.757 oy
  • %40
    5.587 oy
  • %2,8
    393 oy
  • %55,6
    7.757 oy
  • %40
    5.587 oy
  • %2,8
    393 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    5.446 oy
  • %13,7
    1.616 oy
  • %0
    0 oy
  • %46
    5.446 oy
  • %13,7
    1.616 oy
  • %0
  • BBP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,4
    59 oy
  • %0,4
    57 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %0,4
    59 oy
  • %0,4
    57 oy
  • %0,3
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10 oy
  • %2,9
    344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %2,9
    344 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • %0,2
    32 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,2
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    13 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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