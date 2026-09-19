Seçim Aksaray AĞAÇÖREN Seçim Sonuçları – AĞAÇÖREN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aksaray AĞAÇÖREN

Yaşar Bekleviç

MHP
%49,3
889 oy

Kemal Salman

AK Parti
%47,3
853 oy

Diğer

%4
60 oy
Aksaray - AĞAÇÖREN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,3
  • %47,3
  • %2,6
  • %0,7
  • %0,1
  • %49,3
  • %47,3
  • %2,6
  • %0,7
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
  • %29
  • %0
  • %28
  • %0,6
  • %24,3
  • %29
  • %0
  • %28
  • %0,6
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
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ESKİL
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GÜLAĞAÇ
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GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
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SULTANHANI
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  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Bekleviç MHP
  • Kemal Salman AK Parti
  • Osman Eroğlu İYİ Parti
  • Ramazan Güler SP
  • Hakan Yılmaz BTP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen2.273
  • Kullanılan oy1.922
  • Geçerli oy1.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.136
  • 30 Mar 141.713
  • 30 Mar 141.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağaçören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %96,7
  • %49,3
  • %47,3
  • %96,7
  • %49,3
  • %47,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %2,6
  • %2,6
  • %2,6
  • %2,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
yukleniyor
ESKİL
yukleniyor
GÜLAĞAÇ
yukleniyor
GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
yukleniyor
SULTANHANI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Bekleviç MHP
  • Kemal Salman AK Parti
  • Osman Eroğlu İYİ Parti
  • Ramazan Güler SP
  • Hakan Yılmaz BTP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen2.273
  • Kullanılan oy1.922
  • Geçerli oy1.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.136
  • 30 Mar 141.713
  • 30 Mar 141.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağaçören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AĞAÇÖREN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %49,3
    889 oy
  • %47,3
    853 oy
  • %49,3
    889 oy
  • %47,3
    853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    396 oy
  • %29
    473 oy
  • %24,3
    396 oy
  • %29
    473 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %2,6
    47 oy
  • %0,7
    12 oy
  • %2,6
    47 oy
  • %0,7
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28
    457 oy
  • %0
  • %28
    457 oy
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    9 oy
  • %0,6
    9 oy

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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