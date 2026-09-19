31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aksaray AĞAÇÖREN
Yaşar Bekleviç
MHP
%49,3
889 oy
Kemal Salman
AK Parti
%47,3
853 oy
Diğer
%4
60 oy
Aksaray - AĞAÇÖREN İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Yaşar Bekleviç MHP
- Kemal Salman AK Parti
- Osman Eroğlu İYİ Parti
- Ramazan Güler SP
- Hakan Yılmaz BTP
- Katılım oranı % 84,6
- Toplam seçmen2.273
- Kullanılan oy1.922
- Geçerli oy1.802
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.136
- 30 Mar 141.713
- 30 Mar 141.631
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Yaşar Bekleviç MHP
- Kemal Salman AK Parti
- Osman Eroğlu İYİ Parti
- Ramazan Güler SP
- Hakan Yılmaz BTP
- Katılım oranı % 84,6
- Toplam seçmen2.273
- Kullanılan oy1.922
- Geçerli oy1.802
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.136
- 30 Mar 141.713
- 30 Mar 141.631
AĞAÇÖREN Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AğaçörenYaşar Bekleviç % 100 % 47,3 % 49,3 % 0 % 2,6 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AĞAÇÖREN Yaşar Bekleviç % 100 % 47,34 % 49,33 % 0 % 2,61 % 0 % 0,67 SP
- AĞAÇÖREN (30 Mar 2014) Tuncay Atak % 29 % 24,28 % 18,15 % 0 % 0 % 28,02 SP
-
BağlıkayaDursun Eser % 100 % 45,6 % 53,3 % 0,3 % 0,6 % 0 % 0,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAĞLIKAYA Dursun Eser % 100 % 45,56 % 53,34 % 0,28 % 0,55 % 0 % 0,17 DP
- BAĞLIKAYA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DemirciRamazan Bozlak % 100 % 28,2 % 22 % 0 % 0 % 0 % 48,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEMİRCİ Ramazan Bozlak % 100 % 28,24 % 21,99 % 0 % 0 % 0 % 48,32 BBP
- DEMİRCİ (30 Mar 2014) Hüseyin Us % 45,79 % 15,38 % 26,37 % 0 % 0 % 0,37 SP
-
EskilNecati Belgemen % 100 % 52,9 % 43,1 % 2,5 % 0 % 0 % 0,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESKİL Necati Belgemen % 100 % 52,85 % 43,1 % 2,55 % 0 % 0 % 0,81 BBP
- ESKİL (30 Mar 2014) Niyazi Alçay % 54,03 % 2,09 % 1,42 % 0 % 0 % 40,71 BBP
-
Eşmekayaİsmail Hakkı Güneş % 100 % 48,5 % 50,2 % 1,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EŞMEKAYA İsmail Hakkı Güneş % 100 % 48,47 % 50,19 % 1,16 % 0 % 0 % 0,17 SP
- EŞMEKAYA (30 Mar 2014) Tayfur Başkan % 53,74 % 41,71 % 0 % 0 % 0 % 2,67 SP
-
GülağaçFaruk Teymen % 100 % 54 % 45,1 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLAĞAÇ Faruk Teymen % 100 % 53,98 % 45,12 % 0 % 0 % 0 % 0,55 SP
- GÜLAĞAÇ (30 Mar 2014) Faruk Teymen % 39,76 % 24,95 % 0,29 % 0 % 0 % 24,44 SP
-
GülpınarMustafa Baymışlıoğlu % 100 % 57,2 % 42,6 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLPINAR Mustafa Baymışlıoğlu % 100 % 57,17 % 42,56 % 0 % 0 % 0 % 0,27 SP
- GÜLPINAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÜZELYURTÜnal Demircioğlu % 100 % 47,7 % 46,3 % 0 % 2,9 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜZELYURT Ünal Demircioğlu % 100 % 47,68 % 46,27 % 0 % 2,87 % 0 % 2,87 SP
- GÜZELYURT (30 Mar 2014) Ünal Demircioğlu % 50,46 % 28,54 % 5,65 % 0 % 0 % 14,45 BBP
-
HelvadereArif Bellikli % 100 % 23,9 % 27,3 % 0 % 7,8 % 0 % 22,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HELVADERE Arif Bellikli % 100 % 23,88 % 27,31 % 0 % 7,78 % 0 % 22,84 DP
- HELVADERE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
IhlaraAhmet Dinç % 100 % 60,4 % 39,3 % 0 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- IHLARA Ahmet Dinç % 100 % 60,39 % 39,26 % 0 % 0 % 0 % 0,21 BTP
- IHLARA (30 Mar 2014) İsmail Yılmaz % 44,23 % 54,69 % 0 % 0 % 0 % 1,02 SP
-
MerkezEvren Dinçer % 100 % 40,5 % 39,4 % 0 % 18,2 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Evren Dinçer % 100 % 40,47 % 39,37 % 0 % 18,22 % 0 % 0,62 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 56,89 % 34,27 % 6,51 % 0 % 0 % 1,05 BBP
-
OrtaköyAli Rıza Özdemir % 100 % 54,6 % 40,6 % 0 % 3,6 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORTAKÖY Ali Rıza Özdemir % 100 % 54,62 % 40,56 % 0 % 3,57 % 0 % 1,09 SP
- ORTAKÖY (30 Mar 2014) Mahmut Ütük % 47,55 % 49,74 % 1,29 % 0 % 0 % 1,19 SP
-
SağlıkMustafa Kepil % 100 % 52,5 % 46,8 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAĞLIK Mustafa Kepil % 100 % 52,46 % 46,79 % 0 % 0 % 0 % 0,38 SP
- SAĞLIK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SaratlıZeki Türker % 100 % 0 % 0,3 % 59,4 % 40,2 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARATLI Zeki Türker % 100 % 0 % 0,34 % 59,42 % 40,17 % 0 % 0,07 BTP
- SARATLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SarıyahşiFatih Ünsal % 100 % 67,2 % 3,2 % 28,8 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIYAHŞİ Fatih Ünsal % 100 % 67,18 % 3,24 % 28,76 % 0 % 0 % 0,73 SP
- SARIYAHŞİ (30 Mar 2014) Fatih Ünsal % 53,06 % 45,42 % 0 % 0 % 0 % 1,27 SP
-
SelimeLevent Çevik % 100 % 40,4 % 38,3 % 0 % 7,4 % 0 % 13,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SELİME Levent Çevik % 100 % 40,39 % 38,28 % 0 % 7,42 % 0 % 13,07 BBP
- SELİME (30 Mar 2014) Turgut Yayatan % 37,25 % 38,31 % 0 % 0 % 0 % 23,83 BBP
-
SultanhanıFahri Solak % 100 % 69,5 % 3,5 % 23,5 % 2,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULTANHANI Fahri Solak % 100 % 69,5 % 3,52 % 23,45 % 2,83 % 0 % 0,66 SP
- SULTANHANI (30 Mar 2014) - - - - - -
-
TaşpınarMetin Dağ % 100 % 50,6 % 0,7 % 48,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞPINAR Metin Dağ % 100 % 50,6 % 0,74 % 48,55 % 0 % 0 % 0,06 SP
- TAŞPINAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TopakkayaAdem Baylan % 100 % 39,8 % 38,9 % 0 % 21,2 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOPAKKAYA Adem Baylan % 100 % 39,79 % 38,85 % 0 % 21,23 % 0 % 0,12 BTP
- TOPAKKAYA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YenikentMehmet Emin Yumuşak % 100 % 49,3 % 50,3 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİKENT Mehmet Emin Yumuşak % 100 % 49,3 % 50,33 % 0 % 0 % 0 % 0,28 SP
- YENİKENT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YeşilovaVeyis Baysal % 100 % 46 % 48,9 % 4,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLOVA Veyis Baysal % 100 % 46 % 48,91 % 4,78 % 0 % 0 % 0,2 SP
- YEŞİLOVA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YeşiltepeTahsin Çelik % 100 % 48,8 % 0,5 % 50,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLTEPE Tahsin Çelik % 100 % 48,81 % 0,49 % 50,64 % 0 % 0 % 0,06 SP
- YEŞİLTEPE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 433 / 433
- %100
-
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