Seçim Konya ILGIN Seçim Sonuçları – ILGIN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Konya ILGIN

Yalçın Ertaş

AK Parti
%54,1
18.496 oy

Mustafa Öğdü

İYİ Parti
%32,7
11.167 oy

Diğer

%13
4.504 oy
Konya - ILGIN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 151 / 151
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %54,1
  • %32,7
  • %7,6
  • %2,1
  • %1,9
  • %54,1
  • %32,7
  • %7,6
  • %2,1
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %0,1
  • %48,4
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %0,1
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
AHIRLI
yukleniyor
AKÖREN
yukleniyor
AKŞEHİR
yukleniyor
ALTINEKİN
yukleniyor
BEYŞEHİR
yukleniyor
BOZKIR
yukleniyor
CİHANBEYLİ
yukleniyor
ÇELTİK
yukleniyor
ÇUMRA
yukleniyor
DERBENT
yukleniyor
DEREBUCAK
yukleniyor
DOĞANHİSAR
yukleniyor
EMİRGAZİ
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÜNEYSINIR
yukleniyor
HADİM
yukleniyor
HALKAPINAR
yukleniyor
HÜYÜK
yukleniyor
ILGIN
yukleniyor
KADINHANI
yukleniyor
KARAPINAR
yukleniyor
KARATAY
yukleniyor
KULU
yukleniyor
MERAM
yukleniyor
SARAYÖNÜ
yukleniyor
SELÇUKLU
yukleniyor
SEYDİŞEHİR
yukleniyor
TAŞKENT
yukleniyor
TUZLUKÇU
yukleniyor
YALIHÜYÜK
yukleniyor
YUNAK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yalçın Ertaş AK Parti
  • Mustafa Öğdü İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Akıncı Bağımsız
  • Lütfi Çelik SP
  • Zerrin Karademir BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen41.118
  • Kullanılan oy36.331
  • Geçerli oy34.167
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.121
  • 30 Mar 1437.990
  • 30 Mar 1435.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ilgın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 151 / 151
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,1
  • %54,1
  • %54,1
  • %54,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %32,7
  • %32,7
  • %32,7
  • %32,7
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %13,2
  • %7,6
  • %2,1
  • %1,9
  • %13,2
  • %7,6
  • %2,1
  • %1,9
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
AHIRLI
yukleniyor
AKÖREN
yukleniyor
AKŞEHİR
yukleniyor
ALTINEKİN
yukleniyor
BEYŞEHİR
yukleniyor
BOZKIR
yukleniyor
CİHANBEYLİ
yukleniyor
ÇELTİK
yukleniyor
ÇUMRA
yukleniyor
DERBENT
yukleniyor
DEREBUCAK
yukleniyor
DOĞANHİSAR
yukleniyor
EMİRGAZİ
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÜNEYSINIR
yukleniyor
HADİM
yukleniyor
HALKAPINAR
yukleniyor
HÜYÜK
yukleniyor
ILGIN
yukleniyor
KADINHANI
yukleniyor
KARAPINAR
yukleniyor
KARATAY
yukleniyor
KULU
yukleniyor
MERAM
yukleniyor
SARAYÖNÜ
yukleniyor
SELÇUKLU
yukleniyor
SEYDİŞEHİR
yukleniyor
TAŞKENT
yukleniyor
TUZLUKÇU
yukleniyor
YALIHÜYÜK
yukleniyor
YUNAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yalçın Ertaş AK Parti
  • Mustafa Öğdü İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Akıncı Bağımsız
  • Lütfi Çelik SP
  • Zerrin Karademir BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen41.118
  • Kullanılan oy36.331
  • Geçerli oy34.167
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.121
  • 30 Mar 1437.990
  • 30 Mar 1435.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ilgın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ILGIN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 151 / 151
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %54,1
    18.496 oy
  • %32,7
    11.167 oy
  • %7,6
    2.599 oy
  • %54,1
    18.496 oy
  • %32,7
    11.167 oy
  • %7,6
    2.599 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
    17.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,4
    17.222 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %2,1
    707 oy
  • %1,9
    642 oy
  • %0,9
    310 oy
  • %2,1
    707 oy
  • %1,9
    642 oy
  • %0,9
    310 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    855 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,4
    159 oy
  • %2,4
    855 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,4
    159 oy
  • DSP
  • %0,7
    246 oy
  • %0,7
    246 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    48 oy

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.044 / 5.044
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %70,5
    859.115 oy
  • %20,2
    245.997 oy
  • %4,1
    50.099 oy
  • %2,2
    26.589 oy
  • %70,5
    859.115 oy
  • %20,2
    245.997 oy
  • %4,1
    50.099 oy
  • %2,2
    26.589 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • %0,7
    8.623 oy
  • %0,7
    8.368 oy
  • %0,5
    6.486 oy
  • %0,5
    5.647 oy
  • %0,7
    8.623 oy
  • %0,7
    8.368 oy
  • %0,5
    6.486 oy
  • %0,5
    5.647 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.400 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • %0,3
    3.690 oy
  • %0,3
    3.423 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.690 oy
  • %0,3
    3.423 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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