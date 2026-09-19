31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Konya DOĞANHİSAR
İhsan Öztoklu
MHP
%52,5
5.714 oy
Abdullah Koç
İYİ Parti
%40,4
4.400 oy
Diğer
%8
778 oy
Konya - DOĞANHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 52 / 52
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İhsan Öztoklu MHP
- Abdullah Koç İYİ Parti
- Veysel Kapcı SP
- Yusuf Özdoğan DP
- Ahmet Akdağ VP
- Katılım oranı % 90
- Toplam seçmen13.438
- Kullanılan oy12.089
- Geçerli oy10.892
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.331
- 30 Mar 1413.220
- 30 Mar 1411.775
- Açılan sandık
- 52 / 52
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İhsan Öztoklu MHP
- Abdullah Koç İYİ Parti
- Veysel Kapcı SP
- Yusuf Özdoğan DP
- Ahmet Akdağ VP
- Katılım oranı % 90
- Toplam seçmen13.438
- Kullanılan oy12.089
- Geçerli oy10.892
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.331
- 30 Mar 1413.220
- 30 Mar 1411.775
DOĞANHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 52 / 52
- %100
Konya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Ahırlıİsa Akgül % 100 % 48,4 % 0 % 0 % 24,1 % 0 % 19 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AHIRLI İsa Akgül % 100 % 48,41 % 0 % 0 % 24,11 % 0 % 19 BBP
- AHIRLI (30 Mar 2014) İsa Akgül % 62,03 % 22,5 % 1,26 % 0 % 0 % 13,53 SP
-
Akörenİsmail Arslan % 100 % 0 % 68,1 % 0 % 20,1 % 0 % 9,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÖREN İsmail Arslan % 100 % 0 % 68,09 % 0 % 20,14 % 0 % 9,67 Bağımsız
- AKÖREN (30 Mar 2014) Ekrem Tulukcu % 47,58 % 48,58 % 1,95 % 0 % 0 % 1,17 SP
-
AkşehirSalih Akkaya % 100 % 49,5 % 0 % 7,5 % 41,8 % 0 % 0,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKŞEHİR Salih Akkaya % 100 % 49,47 % 0 % 7,46 % 41,77 % 0 % 0,43 Bağımsız
- AKŞEHİR (30 Mar 2014) Salih Akkaya % 46,8 % 41,66 % 9,7 % 0 % 0 % 1,21 SP
-
AltınekinMuharrem Dere % 100 % 61,4 % 0 % 0 % 37,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINEKİN Muharrem Dere % 100 % 61,44 % 0 % 0 % 37,69 % 0 % 0,64 SP
- ALTINEKİN (30 Mar 2014) Muharrem Dere % 56,27 % 16,85 % 0,47 % 0 % 0 % 26,05 SP
-
BeyşehirAdil Bayındır % 100 % 46,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYŞEHİR Adil Bayındır % 100 % 46,75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,48 Bağımsız
- BEYŞEHİR (30 Mar 2014) Murat Özaltun % 48,65 % 45,36 % 2,41 % 0 % 0 % 2,55 SP
-
BozkırSadettin Saygı % 100 % 63,1 % 0 % 0 % 9,5 % 0 % 25,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZKIR Sadettin Saygı % 100 % 63,09 % 0 % 0 % 9,51 % 0 % 25,08 BBP
- BOZKIR (30 Mar 2014) İbrahim Gün % 63,09 % 28,48 % 3,39 % 0 % 0 % 2,56 SP
-
CihanbeyliMehmet Kale % 100 % 42,5 % 0 % 0 % 0 % 31,7 % 25,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CİHANBEYLİ Mehmet Kale % 100 % 42,47 % 0 % 0 % 0 % 31,67 % 25,41 SP
- CİHANBEYLİ (30 Mar 2014) Mehmet Kale % 46,55 % 4,27 % 10,88 % 0 % 36,5 % 0,68 BTP
-
ÇeltikAli Meşe % 100 % 69,9 % 0 % 0 % 29,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇELTİK Ali Meşe % 100 % 69,87 % 0 % 0 % 29,26 % 0 % 0,68 SP
- ÇELTİK (30 Mar 2014) Mehmet Ekizoğlu % 44,23 % 13,48 % 0,52 % 0 % 0 % 41,28 SP
-
ÇumraHalit Oflaz % 100 % 67,7 % 0 % 1,8 % 24,2 % 0 % 5,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇUMRA Halit Oflaz % 100 % 67,69 % 0 % 1,79 % 24,18 % 0 % 5,59 SP
- ÇUMRA (30 Mar 2014) Mehmet Oğuz % 56,35 % 34,9 % 1,16 % 0 % 0 % 6,72 SP
-
DerbentHüseyin Ayten % 100 % 68,9 % 0 % 27 % 0 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERBENT Hüseyin Ayten % 100 % 68,86 % 0 % 27,01 % 0 % 0 % 3,8 SP
- DERBENT (30 Mar 2014) Hamdi Acar % 47,25 % 15,32 % 34,5 % 0 % 0 % 2,45 SP
-
DerebucakAhmet Kısa % 100 % 60,8 % 0 % 0 % 38,5 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEREBUCAK Ahmet Kısa % 100 % 60,79 % 0 % 0 % 38,46 % 0 % 0,39 SP
- DEREBUCAK (30 Mar 2014) Ahmet Kısa % 49,71 % 47,59 % 0 % 0 % 0 % 2,3 SP
-
Doğanhisarİhsan Öztoklu % 100 % 0 % 52,5 % 0 % 40,4 % 0 % 4,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANHİSAR İhsan Öztoklu % 100 % 0 % 52,46 % 0 % 40,4 % 0 % 4,77 SP
- DOĞANHİSAR (30 Mar 2014) Abdullah Koç % 41,97 % 42,79 % 9,9 % 0 % 0 % 2,56 SP
-
EmirgaziNurişen Koçak % 100 % 0 % 63,9 % 1,7 % 0 % 0 % 33,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EMİRGAZİ Nurişen Koçak % 100 % 0 % 63,88 % 1,7 % 0 % 0 % 33,69 SP
- EMİRGAZİ (30 Mar 2014) Nurişen Koçak % 45,9 % 51,09 % 1,74 % 0 % 0 % 0,91 SP
-
EreğliHüseyin Oprukçu % 100 % 31,6 % 0 % 27 % 2,9 % 0,6 % 36,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EREĞLİ Hüseyin Oprukçu % 100 % 31,61 % 0 % 27,02 % 2,94 % 0,64 % 36,05 Bağımsız
- EREĞLİ (30 Mar 2014) Özkan Özgüven % 42,82 % 39,79 % 15,49 % 0 % 0 % 0,88 SP
-
GüneysınırAhmet Demir % 100 % 57 % 0 % 0 % 1,7 % 0 % 38 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEYSINIR Ahmet Demir % 100 % 57,03 % 0 % 0 % 1,75 % 0 % 38,04 BBP
- GÜNEYSINIR (30 Mar 2014) İsmail Özcan % 47,61 % 9,72 % 10,03 % 0 % 0 % 32,17 SP
-
HadimAhmet Hadimioğlu % 100 % 48,6 % 0 % 0 % 4,3 % 0 % 43,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HADİM Ahmet Hadimioğlu % 100 % 48,56 % 0 % 0 % 4,26 % 0 % 43,5 Bağımsız
- HADİM (30 Mar 2014) Ahmet Hadimioğlu % 50,56 % 28,39 % 2,71 % 0 % 0 % 8,85 BBP
-
HalkapınarMehmet Bakkal % 100 % 0 % 60 % 0 % 0 % 0 % 35,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HALKAPINAR Mehmet Bakkal % 100 % 0 % 60,01 % 0 % 0 % 0 % 35,67 BBP
- HALKAPINAR (30 Mar 2014) Fahri Vardar % 31,73 % 27,75 % 3,85 % 0 % 0 % 36,06 SP
-
HüyükMehmet Çiğdem % 100 % 54,6 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 14,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HÜYÜK Mehmet Çiğdem % 100 % 54,56 % 0 % 0 % 28,56 % 0 % 14,86 BBP
- HÜYÜK (30 Mar 2014) Mehmet Şahin % 44,64 % 32,97 % 19,02 % 0 % 0 % 2,33 SP
-
IlgınYalçın Ertaş % 100 % 54,1 % 0 % 0 % 32,7 % 0 % 7,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ILGIN Yalçın Ertaş % 100 % 54,13 % 0 % 0 % 32,68 % 0 % 7,61 Bağımsız
- ILGIN (30 Mar 2014) Halil İbrahim Oral % 48,38 % 42,9 % 5,26 % 0 % 0 % 2,4 SP
-
KadınhanıMehmet Badem % 100 % 57,4 % 0 % 3,8 % 0 % 0 % 33 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KADINHANI Mehmet Badem % 100 % 57,36 % 0 % 3,82 % 0 % 0 % 33,01 Bağımsız
- KADINHANI (30 Mar 2014) Mehmet Nuri Ödük % 61,17 % 28,3 % 4,33 % 0 % 0 % 5,65 SP
-
KarapınarMehmet Yaka % 100 % 56,3 % 0 % 42,1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAPINAR Mehmet Yaka % 100 % 56,28 % 0 % 42,15 % 0 % 0 % 1,3 SP
- KARAPINAR (30 Mar 2014) Mehmet Yaka % 44,39 % 28,44 % 24,24 % 0 % 0 % 1,7 SP
-
KaratayHasan Kılca % 100 % 76,9 % 0 % 2,6 % 8,4 % 1,8 % 6,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARATAY Hasan Kılca % 100 % 76,87 % 0 % 2,62 % 8,44 % 1,8 % 6,17 BBP
- KARATAY (30 Mar 2014) Mehmet Hançerli % 76,6 % 9,26 % 2,16 % 0 % 1,93 % 8,33 SP
-
KuluMurat Ünver % 100 % 58,4 % 0 % 38,6 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KULU Murat Ünver % 100 % 58,36 % 0 % 38,59 % 0 % 0 % 2,54 SP
- KULU (30 Mar 2014) Ahmet Yıldız % 48,29 % 17,32 % 1,67 % 0 % 27,19 % 4,36 SP
-
MeramMustafa Kavuş % 100 % 71,4 % 0 % 4,5 % 11,4 % 0,6 % 8,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERAM Mustafa Kavuş % 100 % 71,42 % 0 % 4,49 % 11,41 % 0,63 % 8,65 BBP
- MERAM (30 Mar 2014) Fatma Toru % 70,73 % 16,16 % 2,92 % 0 % 0,73 % 7,99 SP
-
SarayönüNafiz Solak % 100 % 55,5 % 0 % 0 % 3,6 % 0 % 31,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARAYÖNÜ Nafiz Solak % 100 % 55,51 % 0 % 0 % 3,58 % 0 % 31,82 Bağımsız
- SARAYÖNÜ (30 Mar 2014) Nafiz Solak % 44,23 % 5,77 % 1,37 % 0 % 0 % 29,66 SP
-
SelçukluAhmet Pekyatırmacı % 100 % 67,5 % 0 % 5,9 % 15,1 % 1,7 % 5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SELÇUKLU Ahmet Pekyatırmacı % 100 % 67,51 % 0 % 5,86 % 15,11 % 1,73 % 5,03 BBP
- SELÇUKLU (30 Mar 2014) Uğur İbrahim Altay % 67,16 % 18,83 % 4,46 % 0 % 1,57 % 6,01 SP
-
SeydişehirMehmet Tutal % 100 % 41,2 % 0 % 14,6 % 5,3 % 0 % 35,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYDİŞEHİR Mehmet Tutal % 100 % 41,2 % 0 % 14,61 % 5,29 % 0 % 35,22 Bağımsız
- SEYDİŞEHİR (30 Mar 2014) Mehmet Tutal % 47,7 % 35,6 % 13,36 % 0 % 0 % 2,69 SP
-
TaşkentOsman Arı % 100 % 50,8 % 0 % 1,3 % 0 % 0 % 45,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞKENT Osman Arı % 100 % 50,84 % 0 % 1,32 % 0 % 0 % 45,34 BBP
- TAŞKENT (30 Mar 2014) Osman Arı % 42,73 % 29,21 % 0,39 % 0 % 0 % 21,42 SP
-
TuzlukçuNurettin Akbuğa % 100 % 0 % 43,3 % 55,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUZLUKÇU Nurettin Akbuğa % 100 % 0 % 43,3 % 55,68 % 0 % 0 % 0,61 SP
- TUZLUKÇU (30 Mar 2014) Nurettin Akbuğa % 39,02 % 13,4 % 46,13 % 0 % 0 % 0,98 SP
-
YalıhüyükHasan Koçer % 100 % 40,1 % 0 % 0 % 29 % 0 % 28,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YALIHÜYÜK Hasan Koçer % 100 % 40,14 % 0 % 0 % 29,04 % 0 % 28,48 BBP
- YALIHÜYÜK (30 Mar 2014) Hasan Koçer % 54,04 % 44,98 % 0 % 0 % 0 % 0,74 SP
-
YunakAbdullah Emre Demirhan % 100 % 49,1 % 0 % 0 % 11 % 0 % 37,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YUNAK Abdullah Emre Demirhan % 100 % 49,14 % 0 % 0 % 11,02 % 0 % 37,57 BBP
- YUNAK (30 Mar 2014) Abdullah Emre Demirhan % 47,14 % 24,66 % 0 % 0 % 0 % 26,62 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5.044 / 5.044
- %100
-
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