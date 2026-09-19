Seçim Düzce CUMAYERİ Seçim Sonuçları – CUMAYERİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce CUMAYERİ

Mustafa Koloğlu

MHP
%47
2.882 oy

Recep Tuna

AK Parti
%43,4
2.657 oy

Diğer

%10
589 oy
Düzce - CUMAYERİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %47
  • %43,4
  • %5,2
  • %4,2
  • %0,2
  • %47
  • %43,4
  • %5,2
  • %4,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,7
  • %33,2
  • %12,7
  • %4,2
  • %2,4
  • %20,7
  • %33,2
  • %12,7
  • %4,2
  • %2,4
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
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CUMAYERİ
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ÇİLİMLİ
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GÖLYAKA
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GÜMÜŞOVA
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KAYNAŞLI
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MERKEZ
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YIĞILCA
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  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Koloğlu MHP
  • Recep Tuna AK Parti
  • Şeref Gül BBP
  • Alibaba Rahman Gürsoy SP
  • Erdoğan Öztürk BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen6.990
  • Kullanılan oy6.321
  • Geçerli oy6.128
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.770
  • 30 Mar 145.322
  • 30 Mar 145.124
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Cumayeri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %90,4
  • %47
  • %43,4
  • %90,4
  • %47
  • %43,4
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %9,6
  • %5,2
  • %4,2
  • %0,2
  • %9,6
  • %5,2
  • %4,2
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Koloğlu MHP
  • Recep Tuna AK Parti
  • Şeref Gül BBP
  • Alibaba Rahman Gürsoy SP
  • Erdoğan Öztürk BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen6.990
  • Kullanılan oy6.321
  • Geçerli oy6.128
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.770
  • 30 Mar 145.322
  • 30 Mar 145.124
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Cumayeri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

CUMAYERİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %47
    2.882 oy
  • %43,4
    2.657 oy
  • %47
    2.882 oy
  • %43,4
    2.657 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,7
    1.063 oy
  • %33,2
    1.700 oy
  • %20,7
    1.063 oy
  • %33,2
    1.700 oy
  • BBP
  • SP
  • %5,2
    318 oy
  • %4,2
    256 oy
  • %5,2
    318 oy
  • %4,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,7
    653 oy
  • %4,2
    217 oy
  • %12,7
    653 oy
  • %4,2
    217 oy
  • BTP
  • %0,2
    15 oy
  • %0,2
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    125 oy
  • %2,4
    125 oy

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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