Seçim Düzce GÜMÜŞOVA Seçim Sonuçları – GÜMÜŞOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce GÜMÜŞOVA

Muharrem Tozan

MHP
%48,1
2.517 oy

Ahmet Azap

AK Parti
%44,7
2.336 oy

Diğer

%7
378 oy
Düzce - GÜMÜŞOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %48,1
  • %44,7
  • %6,8
  • %0,4
  • %0
  • %48,1
  • %44,7
  • %6,8
  • %0,4
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %50,7
  • %0
  • %0,5
  • %0,1
  • %46,6
  • %50,7
  • %0
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Tozan MHP
  • Ahmet Azap AK Parti
  • Ramazan Özdemir İYİ Parti
  • Hakan Recep Usta SP
  • Nagihan Karataş BTP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen5.739
  • Kullanılan oy5.363
  • Geçerli oy5.231
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.721
  • 30 Mar 144.465
  • 30 Mar 144.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gümüşova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,8
  • %48,1
  • %44,7
  • %92,8
  • %48,1
  • %44,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %6,8
  • %6,8
  • %6,8
  • %6,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Tozan MHP
  • Ahmet Azap AK Parti
  • Ramazan Özdemir İYİ Parti
  • Hakan Recep Usta SP
  • Nagihan Karataş BTP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen5.739
  • Kullanılan oy5.363
  • Geçerli oy5.231
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.721
  • 30 Mar 144.465
  • 30 Mar 144.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gümüşova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜMÜŞOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %48,1
    2.517 oy
  • %44,7
    2.336 oy
  • %48,1
    2.517 oy
  • %44,7
    2.336 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    2.005 oy
  • %50,7
    2.182 oy
  • %46,6
    2.005 oy
  • %50,7
    2.182 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %6,8
    357 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %6,8
    357 oy
  • %0,4
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %0
  • %0,5
    21 oy
  • BTP
  • %0
    1 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    5 oy

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3