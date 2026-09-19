Seçim Kayseri HACILAR Seçim Sonuçları – HACILAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri HACILAR

Bilal Özdoğan

AK Parti
%60,8
4.845 oy

Erdal Altun

SP
%31,9
2.539 oy

Diğer

%7
582 oy
Kayseri - HACILAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %60,8
  • %31,9
  • %3,7
  • %2,4
  • %0,8
  • %60,8
  • %31,9
  • %3,7
  • %2,4
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
  • %12
  • %3,8
  • %0,4
  • %1,3
  • %60,3
  • %12
  • %3,8
  • %0,4
  • %1,3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Özdoğan AK Parti
  • Erdal Altun SP
  • Gülay Talaslı CHP
  • Kuddusi Dikbaşer BBP
  • Sedat Koç Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen9.030
  • Kullanılan oy8.265
  • Geçerli oy7.966
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.611
  • 30 Mar 148.284
  • 30 Mar 147.846
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %60,8
  • %60,8
  • %60,8
  • %60,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %3,7
  • %3,7
  • %3,7
  • %3,7
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %35,5
  • %31,9
  • %2,4
  • %0,8
  • %35,5
  • %31,9
  • %2,4
  • %0,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Özdoğan AK Parti
  • Erdal Altun SP
  • Gülay Talaslı CHP
  • Kuddusi Dikbaşer BBP
  • Sedat Koç Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen9.030
  • Kullanılan oy8.265
  • Geçerli oy7.966
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.611
  • 30 Mar 148.284
  • 30 Mar 147.846
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HACILAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %60,8
    4.845 oy
  • %31,9
    2.539 oy
  • %60,8
    4.845 oy
  • %31,9
    2.539 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
    4.735 oy
  • %12
    941 oy
  • %60,3
    4.735 oy
  • %12
    941 oy
  • CHP
  • BBP
  • %3,7
    291 oy
  • %2,4
    189 oy
  • %3,7
    291 oy
  • %2,4
    189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    298 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %3,8
    298 oy
  • %0,4
    33 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,8
    63 oy
  • %0,5
    39 oy
  • %0,8
    63 oy
  • %0,5
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    101 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %1,3
    101 oy
  • %0,1
    10 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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