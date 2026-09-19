Seçim Kayseri SARIOĞLAN Seçim Sonuçları – SARIOĞLAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri SARIOĞLAN

Bekir Ayyıldırım

MHP
%39
4.226 oy

Murat Özcan

BBP
%29,8
3.230 oy

Diğer

%31
3.379 oy
Kayseri - SARIOĞLAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • MHP
  • BBP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %39
  • %29,8
  • %23,9
  • %6,3
  • %1
  • %39
  • %29,8
  • %23,9
  • %6,3
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,9
  • %1,2
  • %30,1
  • %0,8
  • %0,2
  • %38,9
  • %1,2
  • %30,1
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Ayyıldırım MHP
  • Murat Özcan BBP
  • Mehmet Bayraklı CHP
  • İbrahim Turgut SP
  • Hacı Ali Akgün BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen12.876
  • Kullanılan oy11.371
  • Geçerli oy10.835
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.220
  • 30 Mar 149.824
  • 30 Mar 149.227
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıoğlan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %39
  • %39
  • %39
  • %39
  • MİLLET
  • CHP
  • %23,9
  • %23,9
  • %23,9
  • %23,9
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %37,1
  • %29,8
  • %6,3
  • %1
  • %37,1
  • %29,8
  • %6,3
  • %1
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Ayyıldırım MHP
  • Murat Özcan BBP
  • Mehmet Bayraklı CHP
  • İbrahim Turgut SP
  • Hacı Ali Akgün BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen12.876
  • Kullanılan oy11.371
  • Geçerli oy10.835
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.220
  • 30 Mar 149.824
  • 30 Mar 149.227
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıoğlan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARIOĞLAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • MHP
  • BBP
  • %39
    4.226 oy
  • %29,8
    3.230 oy
  • %39
    4.226 oy
  • %29,8
    3.230 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,9
    3.592 oy
  • %1,2
    113 oy
  • %38,9
    3.592 oy
  • %1,2
    113 oy
  • CHP
  • SP
  • %23,9
    2.586 oy
  • %6,3
    688 oy
  • %23,9
    2.586 oy
  • %6,3
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    2.773 oy
  • %0,8
    74 oy
  • %30,1
    2.773 oy
  • %0,8
    74 oy
  • BTP
  • %1
    105 oy
  • %1
    105 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    14 oy
  • %0,2
    14 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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