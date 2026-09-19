Seçim Kayseri DEVELİ Seçim Sonuçları – DEVELİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri DEVELİ

Mehmet Cabbar

AK Parti
%48,2
19.005 oy

Serhad Özdamar

BBP
%25,5
10.051 oy

Diğer

%27
10.384 oy
Kayseri - DEVELİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 176 / 176
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %48,2
  • %25,5
  • %23,8
  • %1,8
  • %0,8
  • %48,2
  • %25,5
  • %23,8
  • %1,8
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
  • %0,4
  • %0
  • %1,4
  • %0,1
  • %56,7
  • %0,4
  • %0
  • %1,4
  • %0,1
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cabbar AK Parti
  • Serhad Özdamar BBP
  • Ali Ağca İYİ Parti
  • Abdullah Akkuş SP
  • Halim Türgar BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen46.833
  • Kullanılan oy41.288
  • Geçerli oy39.440
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.756
  • 30 Mar 1439.576
  • 30 Mar 1437.879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Develi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 176 / 176
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %48,2
  • %48,2
  • %48,2
  • %48,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %23,8
  • %23,8
  • %23,8
  • %23,8
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %28,1
  • %25,5
  • %1,8
  • %0,8
  • %28,1
  • %25,5
  • %1,8
  • %0,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cabbar AK Parti
  • Serhad Özdamar BBP
  • Ali Ağca İYİ Parti
  • Abdullah Akkuş SP
  • Halim Türgar BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen46.833
  • Kullanılan oy41.288
  • Geçerli oy39.440
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.756
  • 30 Mar 1439.576
  • 30 Mar 1437.879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Develi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DEVELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 176 / 176
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %48,2
    19.005 oy
  • %25,5
    10.051 oy
  • %48,2
    19.005 oy
  • %25,5
    10.051 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
    21.490 oy
  • %0,4
    159 oy
  • %56,7
    21.490 oy
  • %0,4
    159 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %23,8
    9.372 oy
  • %1,8
    701 oy
  • %23,8
    9.372 oy
  • %1,8
    701 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    546 oy
  • %0
  • %1,4
    546 oy
  • BTP
  • %0,8
    311 oy
  • %0,8
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    41 oy
  • %0,1
    41 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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