Seçim Kayseri TOMARZA Seçim Sonuçları – TOMARZA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri TOMARZA

Davut Şahin

AK Parti
%44,8
6.503 oy

Osman Koç

CHP
%37,2
5.402 oy

Diğer

%18
2.606 oy
Kayseri - TOMARZA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 82 / 82
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %44,8
  • %37,2
  • %14,8
  • %2,6
  • %0,6
  • %44,8
  • %37,2
  • %14,8
  • %2,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
  • %18,2
  • %0,4
  • %2,1
  • %0,1
  • %45,2
  • %18,2
  • %0,4
  • %2,1
  • %0,1
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Davut Şahin AK Parti
  • Osman Koç CHP
  • Ramazan Demirezen BBP
  • Ömer Yerli SP
  • Mustafa Kazim Akcakoca BTP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen16.972
  • Kullanılan oy15.272
  • Geçerli oy14.511
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.264
  • 30 Mar 1415.697
  • 30 Mar 1414.944
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tomarza Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 82 / 82
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,2
  • %37,2
  • %37,2
  • %37,2
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %18
  • %14,8
  • %2,6
  • %0,6
  • %18
  • %14,8
  • %2,6
  • %0,6
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Davut Şahin AK Parti
  • Osman Koç CHP
  • Ramazan Demirezen BBP
  • Ömer Yerli SP
  • Mustafa Kazim Akcakoca BTP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen16.972
  • Kullanılan oy15.272
  • Geçerli oy14.511
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.264
  • 30 Mar 1415.697
  • 30 Mar 1414.944
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tomarza Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TOMARZA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 82 / 82
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %44,8
    6.503 oy
  • %37,2
    5.402 oy
  • %44,8
    6.503 oy
  • %37,2
    5.402 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    6.748 oy
  • %18,2
    2.726 oy
  • %45,2
    6.748 oy
  • %18,2
    2.726 oy
  • BBP
  • SP
  • %14,8
    2.149 oy
  • %2,6
    372 oy
  • %14,8
    2.149 oy
  • %2,6
    372 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    53 oy
  • %2,1
    310 oy
  • %0,4
    53 oy
  • %2,1
    310 oy
  • BTP
  • %0,6
    85 oy
  • %0,6
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    20 oy
  • %0,1
    20 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3