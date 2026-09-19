Seçim Erzurum ŞENKAYA Seçim Sonuçları – ŞENKAYA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum ŞENKAYA

Yavuz Bedir

AK Parti
%49,9
5.414 oy

Gençay Uğraş

CHP
%39,4
4.274 oy

Diğer

%11
1.158 oy
Erzurum - ŞENKAYA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %49,9
  • %39,4
  • %6,1
  • %4,1
  • %0,3
  • %49,9
  • %39,4
  • %6,1
  • %4,1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,9
  • %35,2
  • %10,2
  • %0
  • %0,7
  • %43,9
  • %35,2
  • %10,2
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yavuz Bedir AK Parti
  • Gençay Uğraş CHP
  • Yusuf Gökçe DP
  • Serhat Can Eş DSP
  • Ömer Akbulut SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen13.769
  • Kullanılan oy11.408
  • Geçerli oy10.846
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.550
  • 30 Mar 1412.235
  • 30 Mar 1411.628
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şenkaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,9
  • %49,9
  • %49,9
  • %49,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %10,7
  • %6,1
  • %4,1
  • %0,3
  • %10,7
  • %6,1
  • %4,1
  • %0,3
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yavuz Bedir AK Parti
  • Gençay Uğraş CHP
  • Yusuf Gökçe DP
  • Serhat Can Eş DSP
  • Ömer Akbulut SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen13.769
  • Kullanılan oy11.408
  • Geçerli oy10.846
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.550
  • 30 Mar 1412.235
  • 30 Mar 1411.628
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şenkaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞENKAYA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,9
    5.414 oy
  • %39,4
    4.274 oy
  • %49,9
    5.414 oy
  • %39,4
    4.274 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,9
    5.106 oy
  • %35,2
    4.090 oy
  • %43,9
    5.106 oy
  • %35,2
    4.090 oy
  • DP
  • DSP
  • %6,1
    667 oy
  • %4,1
    444 oy
  • %6,1
    667 oy
  • %4,1
    444 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,2
    1.190 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,2
    1.190 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    32 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    78 oy
  • %0,3
    36 oy
  • %0,7
    78 oy
  • %0,3
    36 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3