Seçim Erzurum AZİZİYE Seçim Sonuçları – AZİZİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum AZİZİYE

Muhammed Cevdet Orhan

AK Parti
%60,9
19.413 oy

Emrullah Akpunar

Bağımsız
%20,2
6.441 oy

Diğer

%19
6.005 oy
Erzurum - AZİZİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %60,9
  • %20,2
  • %14,7
  • %1,6
  • %1,6
  • %60,9
  • %20,2
  • %14,7
  • %1,6
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,2
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %2,4
  • %66,2
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %2,4
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
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OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammed Cevdet Orhan AK Parti
  • Emrullah Akpunar Bağımsız
  • Ahmet Resuloğlu İYİ Parti
  • Pınar Yanık BTP
  • Fatih Sultan Ayaştı SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen39.508
  • Kullanılan oy33.133
  • Geçerli oy31.859
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.186
  • 30 Mar 1429.873
  • 30 Mar 1428.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aziziye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %60,9
  • %60,9
  • %60,9
  • %60,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %15,6
  • %14,7
  • %0,9
  • %15,6
  • %14,7
  • %0,9
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %23,4
  • %20,2
  • %1,6
  • %1,6
  • %23,4
  • %20,2
  • %1,6
  • %1,6
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammed Cevdet Orhan AK Parti
  • Emrullah Akpunar Bağımsız
  • Ahmet Resuloğlu İYİ Parti
  • Pınar Yanık BTP
  • Fatih Sultan Ayaştı SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen39.508
  • Kullanılan oy33.133
  • Geçerli oy31.859
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.186
  • 30 Mar 1429.873
  • 30 Mar 1428.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aziziye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AZİZİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %60,9
    19.413 oy
  • %20,2
    6.441 oy
  • %60,9
    19.413 oy
  • %20,2
    6.441 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,2
    19.073 oy
  • %0
    0 oy
  • %66,2
    19.073 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %14,7
    4.689 oy
  • %1,6
    514 oy
  • %14,7
    4.689 oy
  • %1,6
    514 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    41 oy
  • %0
  • %0,1
    41 oy
  • SP
  • CHP
  • %1,6
    508 oy
  • %0,9
    294 oy
  • %1,6
    508 oy
  • %0,9
    294 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    683 oy
  • %0,6
    159 oy
  • %2,4
    683 oy
  • %0,6
    159 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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