Seçim Erzurum KARAYAZI Seçim Sonuçları – KARAYAZI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum KARAYAZI

Melike Göksu

HDP
%61,8
7.789 oy

Sedat Karaduman

AK Parti
%31,8
4.012 oy

Diğer

%6
797 oy
Erzurum - KARAYAZI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %61,8
  • %31,8
  • %3,2
  • %1,5
  • %0,7
  • %61,8
  • %31,8
  • %3,2
  • %1,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,1
  • %27,5
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %62,1
  • %27,5
  • %0
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Melike Göksu HDP
  • Sedat Karaduman AK Parti
  • Ali Tan İYİ Parti
  • Mahmut Han Koçak CHP
  • Eda Göksu Bağımsız
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen17.101
  • Kullanılan oy13.538
  • Geçerli oy12.598
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.567
  • 30 Mar 1413.045
  • 30 Mar 1412.575
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karayazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %31,8
  • %31,8
  • %31,8
  • %31,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %4,7
  • %3,2
  • %1,5
  • %4,7
  • %3,2
  • %1,5
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %63,5
  • %61,8
  • %0,7
  • %0,5
  • %63,5
  • %61,8
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Melike Göksu HDP
  • Sedat Karaduman AK Parti
  • Ali Tan İYİ Parti
  • Mahmut Han Koçak CHP
  • Eda Göksu Bağımsız
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen17.101
  • Kullanılan oy13.538
  • Geçerli oy12.598
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.567
  • 30 Mar 1413.045
  • 30 Mar 1412.575
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karayazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAYAZI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %61,8
    7.789 oy
  • %31,8
    4.012 oy
  • %3,2
    405 oy
  • %61,8
    7.789 oy
  • %31,8
    4.012 oy
  • %3,2
    405 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,1
    7.807 oy
  • %27,5
    3.457 oy
  • %0
    0 oy
  • %62,1
    7.807 oy
  • %27,5
    3.457 oy
  • %0
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %1,5
    185 oy
  • %0,7
    89 oy
  • %0,5
    67 oy
  • %1,5
    185 oy
  • %0,7
    89 oy
  • %0,5
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    56 oy
  • %0
    2 oy
  • %8,1
    1.015 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0
    2 oy
  • %8,1
    1.015 oy
  • BTP
  • %0,4
    51 oy
  • %0,4
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    204 oy
  • %1,6
    204 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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