Seçim Erzurum OLUR Seçim Sonuçları – OLUR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum OLUR

Sıddık Demircan

Bağımsız
%48,8
2.073 oy

Tahsin Oktay

AK Parti
%38,7
1.645 oy

Diğer

%12
531 oy
Erzurum - OLUR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • CHP
  • %48,8
  • %38,7
  • %4,8
  • %3,7
  • %2,7
  • %48,8
  • %38,7
  • %4,8
  • %3,7
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
  • %35,7
  • %0
  • %2,1
  • %2,2
  • %31,7
  • %35,7
  • %0
  • %2,1
  • %2,2
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
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KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
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OLTU
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OLUR
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PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sıddık Demircan Bağımsız
  • Tahsin Oktay AK Parti
  • Şule Ülkü Özgül İYİ Parti
  • Abdulkadir Kahraman BTP
  • Ferudun Kaplan CHP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen5.641
  • Kullanılan oy4.530
  • Geçerli oy4.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.883
  • 30 Mar 144.875
  • 30 Mar 144.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Olur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %38,7
  • %38,7
  • %38,7
  • %38,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %7,5
  • %4,8
  • %2,7
  • %7,5
  • %4,8
  • %2,7
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %53,8
  • %48,8
  • %3,7
  • %1,3
  • %53,8
  • %48,8
  • %3,7
  • %1,3
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sıddık Demircan Bağımsız
  • Tahsin Oktay AK Parti
  • Şule Ülkü Özgül İYİ Parti
  • Abdulkadir Kahraman BTP
  • Ferudun Kaplan CHP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen5.641
  • Kullanılan oy4.530
  • Geçerli oy4.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.883
  • 30 Mar 144.875
  • 30 Mar 144.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Olur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OLUR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %48,8
    2.073 oy
  • %38,7
    1.645 oy
  • %48,8
    2.073 oy
  • %38,7
    1.645 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
    1.465 oy
  • %35,7
    1.649 oy
  • %31,7
    1.465 oy
  • %35,7
    1.649 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %4,8
    205 oy
  • %3,7
    159 oy
  • %4,8
    205 oy
  • %3,7
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    96 oy
  • %0
  • %2,1
    96 oy
  • CHP
  • SP
  • %2,7
    113 oy
  • %1,3
    54 oy
  • %2,7
    113 oy
  • %1,3
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    103 oy
  • %3,3
    154 oy
  • %2,2
    103 oy
  • %3,3
    154 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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