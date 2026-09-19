Seçim Ordu İKİZCE Seçim Sonuçları – İKİZCE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ordu İKİZCE

Osman Kaygı

MHP
%74,4
8.035 oy

Mustafa Kaynar

CHP
%20,1
2.167 oy

Diğer

%6
600 oy
Ordu - İKİZCE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %74,4
  • %20,1
  • %4,2
  • %1
  • %0,4
  • %74,4
  • %20,1
  • %4,2
  • %1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,2
  • %21
  • %1
  • %0,7
  • %0,3
  • %33,2
  • %21
  • %1
  • %0,7
  • %0,3
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
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AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Kaygı MHP
  • Mustafa Kaynar CHP
  • Erol Kışla SP
  • Osman Özkan BBP
  • Muammer Belen BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen12.624
  • Kullanılan oy11.582
  • Geçerli oy10.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.935
  • 30 Mar 1410.967
  • 30 Mar 1410.323
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İkizce Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %74,4
  • %74,4
  • %74,4
  • %74,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %20,1
  • %20,1
  • %20,1
  • %20,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %5,6
  • %4,2
  • %1
  • %0,4
  • %5,6
  • %4,2
  • %1
  • %0,4
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Kaygı MHP
  • Mustafa Kaynar CHP
  • Erol Kışla SP
  • Osman Özkan BBP
  • Muammer Belen BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen12.624
  • Kullanılan oy11.582
  • Geçerli oy10.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.935
  • 30 Mar 1410.967
  • 30 Mar 1410.323
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İkizce Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İKİZCE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %74,4
    8.035 oy
  • %20,1
    2.167 oy
  • %74,4
    8.035 oy
  • %20,1
    2.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,2
    3.429 oy
  • %21
    2.172 oy
  • %33,2
    3.429 oy
  • %21
    2.172 oy
  • SP
  • BBP
  • %4,2
    453 oy
  • %1
    109 oy
  • %4,2
    453 oy
  • %1
    109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    100 oy
  • %0,7
    69 oy
  • %1
    100 oy
  • %0,7
    69 oy
  • BTP
  • %0,4
    38 oy
  • %0,4
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    31 oy
  • %0,3
    31 oy

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.174 / 2.174
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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