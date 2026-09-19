Seçim Ordu ALTINORDU Seçim Sonuçları – ALTINORDU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ordu ALTINORDU

Aşkın Tören

AK Parti
%50,6
58.465 oy

Birol Yılmaz

CHP
%42,8
49.452 oy

Diğer

%6
7.693 oy
Ordu - ALTINORDU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 464 / 464
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %50,6
  • %42,8
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,2
  • %50,6
  • %42,8
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
  • %27,7
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %45
  • %27,7
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aşkın Tören AK Parti
  • Birol Yılmaz CHP
  • Haluk Şensoy SP
  • Kezban Sönmez DSP
  • Ahmet Kahveci BTP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen144.142
  • Kullanılan oy120.262
  • Geçerli oy115.610
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14135.695
  • 30 Mar 14119.393
  • 30 Mar 14114.239
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınordu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 464 / 464
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,8
  • %42,8
  • %42,8
  • %42,8
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %6,7
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,2
  • %6,7
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aşkın Tören AK Parti
  • Birol Yılmaz CHP
  • Haluk Şensoy SP
  • Kezban Sönmez DSP
  • Ahmet Kahveci BTP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen144.142
  • Kullanılan oy120.262
  • Geçerli oy115.610
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14135.695
  • 30 Mar 14119.393
  • 30 Mar 14114.239
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınordu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALTINORDU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 464 / 464
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %50,6
    58.465 oy
  • %42,8
    49.452 oy
  • %5,7
    6.609 oy
  • %50,6
    58.465 oy
  • %42,8
    49.452 oy
  • %5,7
    6.609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
    51.386 oy
  • %27,7
    31.644 oy
  • %0,6
    641 oy
  • %45
    51.386 oy
  • %27,7
    31.644 oy
  • %0,6
    641 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,5
    546 oy
  • %0,2
    206 oy
  • %0,2
    199 oy
  • %0,5
    546 oy
  • %0,2
    206 oy
  • %0,2
    199 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    363 oy
  • %0,2
    275 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    363 oy
  • %0,2
    275 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    133 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    309 oy
  • %0,3
    309 oy

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.174 / 2.174
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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