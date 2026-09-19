31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ordu AKKUŞ
İsa Demirci
AK Parti
%61,8
8.676 oy
Bayram Görür
CHP
%33,3
4.675 oy
Diğer
%5
684 oy
Ordu - AKKUŞ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsa Demirci AK Parti
- Bayram Görür CHP
- Harun Ustaoğlu SP
- Hüseyin Palavar BTP
- Katılım oranı % 84,7
- Toplam seçmen18.603
- Kullanılan oy15.750
- Geçerli oy14.035
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.349
- 30 Mar 1415.724
- 30 Mar 1414.046
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsa Demirci AK Parti
- Bayram Görür CHP
- Harun Ustaoğlu SP
- Hüseyin Palavar BTP
- Katılım oranı % 84,7
- Toplam seçmen18.603
- Kullanılan oy15.750
- Geçerli oy14.035
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.349
- 30 Mar 1415.724
- 30 Mar 1414.046
AKKUŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Akkuşİsa Demirci % 100 % 61,8 % 0 % 33,3 % 0 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKKUŞ İsa Demirci % 100 % 61,82 % 0 % 33,31 % 0 % 0 % 3,82 SP
- AKKUŞ (30 Mar 2014) İsa Demirci % 51,12 % 13,09 % 21,34 % 0 % 0 % 12 DSP
-
AltınorduAşkın Tören % 100 % 50,6 % 0 % 42,8 % 0 % 0 % 5,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINORDU Aşkın Tören % 100 % 50,57 % 0 % 42,77 % 0 % 0 % 5,72 SP
- ALTINORDU (30 Mar 2014) Engin Tekintaş % 44,98 % 25,07 % 27,7 % 0 % 0 % 0,59 BBP
-
AybastıBeytullah Geçtan % 100 % 61 % 0 % 28,2 % 9 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYBASTI Beytullah Geçtan % 100 % 61,03 % 0 % 28,19 % 9,04 % 0 % 1,18 SP
- AYBASTI (30 Mar 2014) İzzet Gündoğar % 57,17 % 12,35 % 28,49 % 0 % 0 % 1,26 SP
-
ÇamaşMahmut Ayparçası % 100 % 0 % 53,3 % 31,8 % 7,2 % 0 % 4,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMAŞ Mahmut Ayparçası % 100 % 0 % 53,29 % 31,77 % 7,17 % 0 % 4,18 BBP
- ÇAMAŞ (30 Mar 2014) Alahitdin Giden % 51,99 % 25,65 % 21,2 % 0 % 0 % 0,81 SP
-
ÇatalpınarAhmet Türe % 100 % 66,7 % 0 % 2 % 0 % 0 % 26,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇATALPINAR Ahmet Türe % 100 % 66,71 % 0 % 1,99 % 0 % 0 % 26,14 BBP
- ÇATALPINAR (30 Mar 2014) Ahmet Türe % 57,8 % 1,56 % 1,66 % 0 % 0 % 38,4 SP
-
ÇaybaşıHüseyin Semiz % 100 % 52,6 % 0 % 1,6 % 0 % 0 % 42,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYBAŞI Hüseyin Semiz % 100 % 52,64 % 0 % 1,62 % 0 % 0 % 42,51 BBP
- ÇAYBAŞI (30 Mar 2014) İsmet Yanık % 63,76 % 32,78 % 2,29 % 0 % 0 % 0,83 SP
-
Fatsaİbrahim Etem Kibar % 100 % 60,3 % 0 % 29 % 0 % 0 % 7,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FATSA İbrahim Etem Kibar % 100 % 60,28 % 0 % 28,98 % 0 % 0 % 7,49 SP
- FATSA (30 Mar 2014) Hüseyin Anlayan % 52,37 % 28,62 % 16,69 % 0 % 0 % 1,18 SP
-
GölköyFikri Uludağ % 100 % 57,7 % 0 % 38,5 % 0 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLKÖY Fikri Uludağ % 100 % 57,71 % 0 % 38,48 % 0 % 0 % 3,19 SP
- GÖLKÖY (30 Mar 2014) Ali Kemal Mert % 46,53 % 31,87 % 19,66 % 0 % 0 % 1,11 SP
-
GülyalıUlaş Tepe % 100 % 47,9 % 0 % 50 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLYALI Ulaş Tepe % 100 % 47,91 % 0 % 50,03 % 0 % 0 % 1,84 SP
- GÜLYALI (30 Mar 2014) Talip Şen % 55,16 % 8,79 % 34,6 % 0 % 0 % 0,47 SP
-
GürgentepeYaşar Şahin % 100 % 51,6 % 0 % 45,8 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRGENTEPE Yaşar Şahin % 100 % 51,57 % 0 % 45,84 % 0 % 0 % 2,24 SP
- GÜRGENTEPE (30 Mar 2014) Yener Yalçınkaya % 52,41 % 2,14 % 44,46 % 0 % 0 % 0,3 SP
-
İkizceOsman Kaygı % 100 % 0 % 74,4 % 20,1 % 0 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İKİZCE Osman Kaygı % 100 % 0 % 74,38 % 20,06 % 0 % 0 % 4,19 SP
- İKİZCE (30 Mar 2014) Bahri Söğüt % 43,81 % 33,22 % 21,04 % 0 % 0 % 0,97 SP
-
KabadüzYener Kaya % 100 % 67,2 % 0 % 0 % 29,3 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KABADÜZ Yener Kaya % 100 % 67,24 % 0 % 0 % 29,28 % 0 % 2,46 SP
- KABADÜZ (30 Mar 2014) Yener Kaya % 70,76 % 20,71 % 7,76 % 0 % 0 % 0,3 SP
-
KabataşYakup Yılmaz % 100 % 53 % 0 % 0 % 44,8 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KABATAŞ Yakup Yılmaz % 100 % 53 % 0 % 0 % 44,76 % 0 % 1,83 SP
- KABATAŞ (30 Mar 2014) Yakup Yılmaz % 58,64 % 4,64 % 34,54 % 0 % 0 % 1,66 SP
-
KorganTuncay Kiraz % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 1,9 % 0 % 41,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KORGAN Tuncay Kiraz % 100 % 52,73 % 0 % 0 % 1,85 % 0 % 41,14 BBP
- KORGAN (30 Mar 2014) Tuncay Kiraz % 52,67 % 9,13 % 24,14 % 0 % 0 % 12,16 BBP
-
KumruYusuf Yalçuva % 100 % 75,6 % 0 % 17,5 % 0 % 0 % 6,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUMRU Yusuf Yalçuva % 100 % 75,56 % 0 % 17,51 % 0 % 0 % 6,45 SP
- KUMRU (30 Mar 2014) Günan Murat Hatipoğlu % 61,42 % 23,85 % 10,35 % 0 % 0 % 3,49 SP
-
Mesudiyeİsa Gül % 100 % 72,5 % 0 % 19,9 % 0 % 0 % 4,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MESUDİYE İsa Gül % 100 % 72,53 % 0 % 19,88 % 0 % 0 % 4,47 SP
- MESUDİYE (30 Mar 2014) İsa Gül % 54,19 % 8,79 % 34,3 % 0 % 0 % 1,23 SP
-
PerşembeMustafa Sayım Tandoğan % 100 % 53,3 % 0 % 40,9 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PERŞEMBE Mustafa Sayım Tandoğan % 100 % 53,34 % 0 % 40,93 % 0 % 0 % 3,49 SP
- PERŞEMBE (30 Mar 2014) Kemal Bahtiyar % 43,55 % 25,39 % 29,79 % 0 % 0 % 0,52 SP
-
Ulubeyİsa Türkcan % 100 % 51,5 % 0 % 29 % 0 % 0 % 15,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULUBEY İsa Türkcan % 100 % 51,48 % 0 % 28,96 % 0 % 0 % 15,11 Bağımsız
- ULUBEY (30 Mar 2014) İsa Türkcan % 48,72 % 15,2 % 34,49 % 0 % 0 % 0,79 SP
-
ÜnyeHüseyin Tavlı % 100 % 58,4 % 0 % 0 % 17,1 % 0 % 22,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜNYE Hüseyin Tavlı % 100 % 58,4 % 0 % 0 % 17,08 % 0 % 22,26 SP
- ÜNYE (30 Mar 2014) Ahmet Çamyar % 58,13 % 20,65 % 18,12 % 0 % 0 % 1,78 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.174 / 2.174
- %100
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