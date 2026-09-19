Seçim Sinop ERFELEK Seçim Sonuçları – ERFELEK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop ERFELEK

Mehmet Uzun

AK Parti
%49,3
1.075 oy

Muzaffer Şimşek

CHP
%46,3
1.010 oy

Diğer

%5
96 oy
Sinop - ERFELEK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • %49,3
  • %46,3
  • %2
  • %1
  • %0,6
  • %49,3
  • %46,3
  • %2
  • %1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
  • %52,2
  • %0
  • %7,9
  • %0
  • %39
  • %52,2
  • %0
  • %7,9
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
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BOYABAT
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DİKMEN
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DURAĞAN
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ERFELEK
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GERZE
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MERKEZ
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SARAYDÜZÜ
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TÜRKELİ
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Uzun AK Parti
  • Muzaffer Şimşek CHP
  • Salih Töngel Bağımsız
  • Abdurrahman Gülen MHP
  • Burhan Tak BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen2.692
  • Kullanılan oy2.273
  • Geçerli oy2.181
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.582
  • 30 Mar 142.211
  • 30 Mar 142.109
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erfelek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,3
  • %49,3
  • %1
  • %50,3
  • %49,3
  • %1
  • MİLLET
  • CHP
  • %46,3
  • %46,3
  • %46,3
  • %46,3
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %3,4
  • %2
  • %0,6
  • %0,4
  • %3,4
  • %2
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Uzun AK Parti
  • Muzaffer Şimşek CHP
  • Salih Töngel Bağımsız
  • Abdurrahman Gülen MHP
  • Burhan Tak BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen2.692
  • Kullanılan oy2.273
  • Geçerli oy2.181
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.582
  • 30 Mar 142.211
  • 30 Mar 142.109
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erfelek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERFELEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %49,3
    1.075 oy
  • %46,3
    1.010 oy
  • %2
    43 oy
  • %49,3
    1.075 oy
  • %46,3
    1.010 oy
  • %2
    43 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    823 oy
  • %52,2
    1.101 oy
  • %0
    0 oy
  • %39
    823 oy
  • %52,2
    1.101 oy
  • %0
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %1
    21 oy
  • %0,6
    14 oy
  • %0,4
    9 oy
  • %1
    21 oy
  • %0,6
    14 oy
  • %0,4
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,9
    166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    19 oy
  • %7,9
    166 oy
  • %0
  • %0,9
    19 oy
  • DSP
  • %0,4
    9 oy
  • %0,4
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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