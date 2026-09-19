Seçim Sinop DURAĞAN Seçim Sonuçları – DURAĞAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop DURAĞAN

Ahmet Kılıçaslan

AK Parti
%46,8
2.045 oy

Fehmi Dalkılıç

MHP
%46,3
2.022 oy

Diğer

%7
303 oy
Sinop - DURAĞAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %46,8
  • %46,3
  • %3,1
  • %3,1
  • %0,5
  • %46,8
  • %46,3
  • %3,1
  • %3,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,1
  • %28,1
  • %5
  • %0
  • %1,5
  • %65,1
  • %28,1
  • %5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
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BOYABAT
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DİKMEN
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DURAĞAN
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ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kılıçaslan AK Parti
  • Fehmi Dalkılıç MHP
  • Mustafa Eker CHP
  • Ümit Demir İYİ Parti
  • Necati Çördükçü SP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen5.253
  • Kullanılan oy4.622
  • Geçerli oy4.370
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.145
  • 30 Mar 144.526
  • 30 Mar 144.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Durağan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %93,1
  • %46,8
  • %46,3
  • %93,1
  • %46,8
  • %46,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %6,2
  • %3,1
  • %3,1
  • %6,2
  • %3,1
  • %3,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kılıçaslan AK Parti
  • Fehmi Dalkılıç MHP
  • Mustafa Eker CHP
  • Ümit Demir İYİ Parti
  • Necati Çördükçü SP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen5.253
  • Kullanılan oy4.622
  • Geçerli oy4.370
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.145
  • 30 Mar 144.526
  • 30 Mar 144.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Durağan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DURAĞAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • %46,8
    2.045 oy
  • %46,3
    2.022 oy
  • %3,1
    136 oy
  • %46,8
    2.045 oy
  • %46,3
    2.022 oy
  • %3,1
    136 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,1
    2.803 oy
  • %28,1
    1.211 oy
  • %5
    214 oy
  • %65,1
    2.803 oy
  • %28,1
    1.211 oy
  • %5
    214 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %3,1
    135 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %3,1
    135 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    64 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
  • %1,5
    64 oy
  • %0,2
    8 oy
  • DSP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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