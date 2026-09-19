Seçim Sinop AYANCIK Seçim Sonuçları – AYANCIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop AYANCIK

Hayrettin Kaya

CHP
%54,8
4.044 oy

Recep Ak

AK Parti
%36,3
2.681 oy

Diğer

%9
652 oy
Sinop - AYANCIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %54,8
  • %36,3
  • %7,6
  • %0,7
  • %0,4
  • %54,8
  • %36,3
  • %7,6
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
  • %49,7
  • %8,4
  • %1,9
  • %0
  • %39,9
  • %49,7
  • %8,4
  • %1,9
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
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BOYABAT
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DİKMEN
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DURAĞAN
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ERFELEK
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GERZE
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MERKEZ
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SARAYDÜZÜ
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TÜRKELİ
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Kaya CHP
  • Recep Ak AK Parti
  • Özay Çetin MHP
  • Cumhur Övet SP
  • Soner Turan DSP
  • Katılım oranı % 83,1
  • Toplam seçmen9.201
  • Kullanılan oy7.648
  • Geçerli oy7.377
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.509
  • 30 Mar 147.931
  • 30 Mar 147.566
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayancık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %54,8
  • %54,8
  • %54,8
  • %54,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,9
  • %36,3
  • %7,6
  • %43,9
  • %36,3
  • %7,6
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Kaya CHP
  • Recep Ak AK Parti
  • Özay Çetin MHP
  • Cumhur Övet SP
  • Soner Turan DSP
  • Katılım oranı % 83,1
  • Toplam seçmen9.201
  • Kullanılan oy7.648
  • Geçerli oy7.377
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.509
  • 30 Mar 147.931
  • 30 Mar 147.566
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayancık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AYANCIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %54,8
    4.044 oy
  • %36,3
    2.681 oy
  • %54,8
    4.044 oy
  • %36,3
    2.681 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    3.019 oy
  • %49,7
    3.762 oy
  • %39,9
    3.019 oy
  • %49,7
    3.762 oy
  • MHP
  • SP
  • %7,6
    560 oy
  • %0,7
    48 oy
  • %7,6
    560 oy
  • %0,7
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,4
    639 oy
  • %1,9
    146 oy
  • %8,4
    639 oy
  • %1,9
    146 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,4
    30 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %0,2
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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